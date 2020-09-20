Kars Haritası: Kars İlçeleri Nelerdir? Kars İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Ülkemizin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997'ye ulaşmıştır. Bu nüfus oranı belirli oranlarda illere dağılmış durumdadır. Ülkemizin en soğuk illerinden olan Kars ili kış turizm merkezlerimizden birisidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Kars'ın Kaç İlçesi Vardır?



Ülkemizin Kuzey Doğusunda bulunan Kars ilinin şehir merkezi ile birlikte toplamda 8 ilçesi bulunmaktadır. İlçelerinden biri olan Kağızman ilçesi türkülere konu olması ile birlikte Kurtuluş Savaşı hikayeleri ile de ilgi odağı olmaktadır.



Kars Nüfusu Ne Kadar?



Kars ilinin nüfusu 2020 yılının tahminlerine göre 284.221 kişidir. Bu veri eski yıllardaki nüfus artışına göre hesaplanmıştır. Yüz ölçümü 9.939 km2 olan Kars ilinin nüfus yoğunluğu ise 297/km2 olmaktadır. Kars ilinin geçmiş yıllara göre nüfusu şu şekilde açıklanmıştır.



- 2015 yılı Kars ilinin nüfusu 292.660 kişidir.

- 2016 yılı Kars ilinin nüfusu 289.786 kişidir.

- 2017 yılı Kars ilinin nüfusu 287.654 kişidir.

​​​​​​​- 2018 yılı Kars ilinin nüfusu 288.878 kişidir.

​​​​​​​- 2019 yılı Kars ilinin nüfusu 285.410 kişidir.



2019 yılı Kars ilinin nüfusu bir önceki yıla göre 3.468 azalmıştır. 2019 yılı Kars ilinin nüfusunun 146.668 kişisi erkek, 138.742 kişisi kadın nüfustan oluşmaktadır.



Kars İlçeleri Nelerdir?



Ülkemizin en doğusunda Ermenistan ile komşu olan Kars ilimiz çok eski kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Uzun süren kışı ile birlikte kış sporlarına elverişli olan Sarıkamış Kış Turizm Merkezi pek çok etkinliği izleme olanağı sunmaktadır. Kars ilinin merkez ilçesi ile birlikte 8 ilçesi bulunmaktadır. Kars ilinin ilçeleri şunlardır:



- Kars Merkez İlçesi

- Kars Akyaka İlçesi

- Kars Arpaçay İlçesi

- Kars Digor İlçesi

- Kars Kağızman İlçesi

- Kars Sarıkamış İlçesi

- Kars Selim İlçesi

- Kars Susuz İlçesi