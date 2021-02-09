Katalizör Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Katalizör Sistemi Arızası Neye Sebebiyet Verir?

Pek çok kişi katalizör nedir ve ne işe yarar merak ediyor. Son dönemlerde özellikle araçlar söz konusu olduğunda önemli bir noktaya gelen katalizör, çevreyi korumak ve sağlık noktasında bir adım öne çıkıyor.

Katalizör Nedir?

Kader'i zor araçların motor bölümünde yer alan bir sistemdir. Özellikle egzoz vasıtasıyla çevreye yayılan havanın daha az zararlı olabilmesi için bir katalitik konvertör olduğunu söylemek mümkün. Böylece egzoz üzerinden çıkan gaz çıkışı ile beraber, atmosfere salınacak olan gaz ve hava daha az miktara düşüyor. Bu sebepten dolayı birçok farklı marka ve modeldeki araçlarda katalizör sistemi yer alır.

Katalizör Ne İşe Yarar?

Egzozdan çıkan zararlı gazların emisyonu ile beraber zararlarının minimum seviyeye çekilmesi konusunda katalizör kullanılır. Bu doğrultuda karbonmonoksit, hidroksit ile beraber hidrokarbonlar çevreye daha az yayılım göstererek atmosferi koruma imkanı elde edilir. Özellikle bu konuda yüzbinlerce ve hatta milyonlarca araç söz konusu olduğunda çevrenin etkin bir şekilde korunduğunu dile getirmek mümkün.

Araçlarda Katalizör Sistemi Arızası Neye Sebebiyet Verir?

Katalizör arızası ile beraber en başta şüphesiz çevreye yayılacak olan zararlı gazların artışı ortaya çıkar. Aynı zamanda arıza ile beraber birtakım belirtiler yaşanır.

- Egzozdan kötü koku gelmeye başlar.

- Yüksek emisyon değerleri oluşur.

- Araç muayeneden geçemez.

- Yakıt artışı ila %20 arasında değişkenlik gösterir.

- Motorun performansı önemli oranda düşer.

- Katalizör kısmından kıtır kıtır sesler duymaya başlanır.