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    HaberlerEğitim Haberleri Katarsis Ne Demek? Felsefede, Psikolojide Ve Tiyatroda Katarsis Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    02.02.2021 - 06:04 |

    Katarsis Ne Demek? Felsefede, Psikolojide Ve Tiyatroda Katarsis Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Felsefe ve psikoloji ile beraber birçok farklı alanda katarsis kelimesi ile karşı karşıya kalmak mümkün. Hatta internet üzerinde takma isim olarak bile birçok insan oyun veya sosyal medya kullanıyor. Peki, Katarsis ne demek? Felsefede, psikolojide ve tiyatroda katarsis kelimesinin anlamı nedir? İşte bu terim hakkında bilinmesi gerekenler.

    Katarsis Ne Demek? Felsefede, Psikolojide Ve Tiyatroda Katarsis Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Son dönemlerde en çok merak edilen ve İnternetten araştırılan kelimeler arasında katarsis geliyor. Belli bir felsefi yanı olması ile beraber antik döneme kadar uzanan bir tarihi bulunduğunu söylemek mümkün.

    Katarsis Ne Demek?

    Kelime anlamı itibariyle ele alındığı zaman Türkçede katarsis kelimesi, ‘arınma’ şeklinde ifade edilir. Son dönemlerde özellikle katarsis ne demek merak ediliyor. Özellikle Aristoteles'in Poetica isimli eserinden alınmış bir kelime şeklinde öne çıkıyor. Trajedinin izleyici üzerindeki etkisini ele alan bir yapı sunduğunu söylemek mümkün.

    Felsefede, Psikolojide ve Tiyatroda Katarsis Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Özellikle katarsis felsefi yönü ile beraber psikolojik ve tiyatro açıdan da bir adım öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda sırasıyla ele almak gerekirse psikolojik açıdan, hayal kırıklıklarını, sağlığı etkileyen olumsuz durumları ortadan kaldırmak amaçlı, tüm çatışmaları ortadan kaldırmak için kullanılan terapötik bir yöntemdir. Kısacası negatif duyguları boşaltma yöntemi olarak da öne çıkar.

    Felsefi yönden ise insanları olumsuz etkileyen ve şok edici durumların onlar içindeki etkisini ele almaktadır. Paralel olarak ise bu duruma hitabe Aristoteles'in Poetica Eser eşliğinde ticaretten açıdan öne çıkıyor. Bu da durum ile beraber trajik olayların psikolojik etkisi şeklinde ele alınır.

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