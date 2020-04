Kaynakça Nasıl Hazırlanır? Performans Ödevleri, Tezler İçin Kaynakça Yazım Kuralları

Kaynakçanın dikkatli bir şekilde hazırlanması, yapılan performans ve proje ödevinden tam not alınmasını sağlamaktadır. Tez çalışmalarında kaynakça yer almazsa, akademik bir çalışma olarak kabul edilmesi söz konusu bile değildir.



Yazılan kaynakça, tez hazırlayan kişinin hangi kaynaklardan faydalandığını göstermektedir. Kullanılan tüm kitapları, alıntı yapılan cümleleri kaynakça olarak belirtmek gerekmektedir. Kaynakça yazımını kolaylaştırmak için hangi kitaptan nasıl faydalanıldığı not edilmelidir.



Kaynakça Nasıl Hazırlanır?



Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır. Bir kaynakçada yazarın adı, eser adı, yayın yeri, yayın evi ve basım tarihi mutlaka eksiksiz olarak bulunmalıdır.



Kaynakça tekniklerine uygun olarak kaynakça yazılması gerekmektedir. Yapılan performans ve proje ödevlerinde kaynakça belirtilmesi, etiğe aykırı davranıştan sakınmayı sağlamakta ve faydalanılan kaynağın yazarını onurlandırmaktadır.



Kaynakçanın tam ve doğru gösterilmesi, performans veya proje ödevini inceleyen öğretmenin kullanılan kaynağa kolay bir şekilde erişmesinde yardımcı olmaktadır. Her türlü sözlü ve yazılı çalışmada kaynakça göstermek gerekmektedir.



Performans Ödevleri Tezler için Kaynakça Yazım Kuralları



Kaynakça göstermek, ahlak ve hukuki yükümlülüklerden biridir. Bilginin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkması için performans ödevlerinde ve tezlerde kaynakça istenmektedir. Uluslararası standartlar kapsamında geliştirilen kaynakça yazım kuralları, kaynağın yazarının ve yayın bilgisinin doğru bir şekilde eksiksiz olarak verilmesini şart koşmaktadır.



Kullanılan kaynağın yazarının adı ve soyadı biliniyorsa, mutlaka kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakça yazarken büyük harfle başlanmalı ve kaynağın yazarının soyadı önce yazılmalıdır. Kullanılan kaynağın birden çok yazarı varsa, alfabetik sıraya göre yazılması gerekmektedir. Performans ödevlerinde ve tezlerde fazla kaynakça kullanılması, yapılan çalışmayı daha güçlü ve başarılı kılmaktadır. Eğer kaynakça olarak makale kullanılmışsa, makalelerdeki sayfa aralığı da yazılmalıdır.