Kcal Ne Demek? Yiyeceklerde Kcal Değeri Ne Anlama Gelir?

Diyet yapan kişiler çoğunlukla yedikleri yiyeceğiniz kalorisini merak etmektedirler. Çünkü kilo almamak için insanların belli bir kaloriyi aşmaması gerekir. Bunun yanında diyet yapan insanların da günlük kalori ihtiyaçlarının altında kalori alamları gerekmektedir.

Kcal Ne Demek?

Kcal ifadesi 1 gram suyun sıcaklığının 15.5 dereceden 16.5 dereceye çıkarılması amacı ile gerekli olan enerji olarak ifade edilmektedir. Beslenmede ise bu ifade kilokalori ifadesi kullanılmaktadır. Bir besini tükettiğimiz zaman öğütülme işlemlerinden sonra bu besinler enerjiye dönüştürülmektedir. Bu enerjide kcal olarak ifade edilmektedir. Yenilen besin ne kadar fazla ise elde edilen kalori de o kadar çok olmaktadır.

Kişilerin günlük olarak alması gereken kaloriler

Yaşa

Cinsiyete

Aktivitelere göre değişkenlik göstermektedir.

Günlük alınacak kalori miktarı belli bir parametreye bağlı değildir. Bu sebeple de sabit değildir. Bu nedenle belli bir genelleme yaparak ona göre kalori alınmaması gerekmektedir.

Beyin, karaciğer, kalp gibi hayati organların çalışması için gerekli olan enerji bazal metabolizma hızı olarak isimlendirilmektedir. Bu kişilerin hareket etmezken ihtiyacı olan enerji anlamına gelmektedir. Bu sebeple bir kişide yarar sağlayan diyet sizde yarar sağlamayabilir. Böyle bir durumda kilo vermek isteyen bireylerde kişiye özel diyet programları uygulanması gerekmektedir.

Yiyeceklerde Kcal Değeri Ne Anlama Gelir?

Yiyeceklerin kalorilerinin ölçülmesi için bir su tankı ve bunun içindeki yüksek basınçlı bir oksijen bağlantısı bulunmaktadır. Kalorisinin ölçüleceği besin çelik bir kabın içerisine konulmaktadır. Bu kap oksijen yardımı ile yakılır. Yakma işleminin sona ermesinden sonra tank içindeki suyun ısı yükselmesi hesaplanır. Isı yükselme derecesi ile tankın içindeki suyun ağırlığı çarpılıp yiyeceğin kalori miktarı elde edilmektedir.