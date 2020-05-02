Kelepir Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelepirci Ve Kelepire Konmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Kelepir dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Birçok kaynakta bu kelimeye rastlamak mümkündür. Kelepir kelimesi sözlüklerde değerinden aşağı fiyatta alınan şey şeklinde açıklanmaktadır.



Kelepir Ne Demek?



Birçok yerde ve birçok kaynakta sıkça karşılaşılan kelimelerden birisi de kelepir kelimesidir. Pek çok yerde karşımıza çıkan kelepir kelimesinin anlamı çoğu kişiler tarafından bilinmemektedir. Kelepir kelimesinin hangi manaya geldiği ve cümle içerisinde hangi anlamlarda kullanıldığı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kelepir kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:



- Değerinden çok aşağı bir fiyat ile satın alınan veya alınabilecek olan şey, okazyon.



TDK'ya Göre Kelepirci ve Kelepire Konmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Kelepire konmak deyimi kelepir kelimesinden oluşturulmuş bir deyimdir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelepire konmak ve kelepirci kelimelerinin anlamlarına rastlamak mümkündür. Bu kelimelerin anlamlarını bilmeyenler TDK'dan öğrenebilirler. Kelepirci ve kelepire konmak kelimelerinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:



Kelepirci: Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen kimse.

Kelepire Konmak: Kelepir yakalamak. Bazı kaynaklar kelepire konmak deyiminin anlamını ''bir şeyi çok ucuza almak'' şeklinde açıklanmaktadır.