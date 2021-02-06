Kelime Hesaplama Nasıl Yapılır? Cümledeki Kelime Sayısı Nasıl Hesaplanır?



Kelime hesaplama günümüzde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu durum birçok amaç doğrultusunda ele alınır ve hesaplanır. Hem okul eğitimi içerisinde hem de iş hayatında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bir makale ya da hikaye yazarken de yaygın olarak kullanılır.



Kelime Hesaplama Nasıl Yapılır?



Kelime hesaplama daha çok bir cümle içerisindeki kelimelerin arasında yer alan boşlukların bir fazlası olarak ele alınır. Yani herhangi bir yazım üzerinde kelimeler arasında yer alan boşluklar ne kadarsa, bu boşluklardan bir fazlası kelime sayısını verir. Kelimeler ise alfabe içerisindeki harflerin boşluk bırakmadan bir araya geldiği anlamlı yazılardır. Yapılan bu kelime hesaplama ile beraber arada bırakılan boşluklar üzerinden kelime sayısı ortaya çıkarılır.



Cümledeki Kelime Sayısı Nasıl Hesaplanır?



Özellikle cümledeki kelime sayısını hesaplanması çok daha önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Herhangi bir paragraf veya bir kağıdı dolduracak kadar yazılan cümleler kapsamında, amaca uygun kaç kelime olduğu hesaplaması gerçekleşir. Bunu sağlayabilmek için ise günümüzde özel hesaplama sistemleri bulunuyor. İnternet üzerinden kelime sayısını yazmak suretiyle, cümle içerisinde yer alan kelimelerin ne kadar olduğu net olarak ortaya çıkmaktadır.



Tabii sadece bununla kalmıyor. Özellikle Microsoft Office üzerinden yaygın olarak kullanılan Word, her defasında kelime sayısını alt tarafta göstermektedir. Bu durum Diğer yandan Google Drive üzerinden de yazacak bir doküman kapsamında alt kısımda görünebiliyor. Dokümana giriş yaparak kelime sayısının gösterildiği kısım açılmak suretiyle, rahatlıkla ne kadar kelime yazılmış olduğu ortaya çıkarılabilir. Bu seçeneklerden herhangi biri ile beraber, cümle içerisinde ne kadar kelime sayısı olduğunu anlamak mümkün.