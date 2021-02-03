Keratin Nedir, Ne İşe Yarar? Saçlara İyi Gelen Keratin Doğal Olarak Nelerde Bulunur?



Keratin saç hammaddesinin% 97'sini oluşturan doğal bir proteindir. Sürekli olarak saç köküne yükselen ve saçın materyalini oluşturan ölü hücrelerin depolanmasıyla oluşur.



Keratin Nedir?



Keratin, amino asitlerden oluşur ve köke taşınması için çinko ve B6 vitamini gerektirir. Keratin, epidermisin yüzey tabakasının ve deri uzantılarının (tırnaklar, vücut kılı, saç) temel bir proteinidir.

Koruyucu rolü vardır ve UV ışınları gibi dış etkenlere karşı savaşır.



Keratin, saç telinin sağlığı için gereklidir. Bu yüzden eksik olduğunda saça yeniden enjekte etmek önemlidir. Keratin saçımızın bir bileşeni olduğu için korunması çok önemlidir. Keratin tedavisi sayesinde saçlar bu protein ile kaplanır. Onu koruyoruz, kaplıyoruz ki parlaklığını ve dokusunu geri kazanıyor. Taranması daha kolaydır, daha parlaktır, daha beslenir.



Saçlara İyi Gelen Keratin Doğal Olarak Nerelerde Bulunur?



Keratin saçta doğal olarak bulunan bir proteindir. Özellikle onları güçlendirmeye yardımcı olur. Keratin ürünleri artık evde bakım için kullanılabilir. Daha fazla saç maskesi düzleştiriciler keratin içerir, çünkü ana özelliği saç telini yumuşatmaktır. Kirlilik, ısıtma cihazları, güneş, renklendirme vb. Nedenlerle zarar görmüş saç pullarını yeniden yapıştırarak dokuları güçlendirir.



Gördüğünüz gibi kırılgan, dalgalı, asi, kabarık veya kıvrılmaya eğilimli saçlarınız varsa, düzleştirici keratin saç maskeleri hazırlanmıştır. Şampuanınızdan sonra maskeyi üç ila yirmi dakika (markaya bağlı olarak) bırakmanız yeterlidir. Ardından iyice durulayın. Hindistan cevizi yağı ve elma sirkesi ile de istediğiniz keratin etkisini alabilirsiniz.



Keratin Hangi Saçlara Yapılır?



Keratin uygulaması, tüm hasarlı veya doğal olarak kuru saçlar (örneğin kıvırcık ve kıvırcık saçlar) için gerçek bir rahatlık olacaktır. Birkaç çeşit keratin tedavisi vardır. En iyi bilinenler arasında Brezilya düzleştirme ve saç botoksundan bahsedebiliriz. En uygun yöntemi belirlemek için bir kuaför salonuna gitmek zorunludur.



Piyasada, bir profesyonelin uzmanlığı olmasa da, en azından evde bir rötuş yapmanın bir yolunu bulmanızı sağlayan birkaç kit vardır. Keratinin saçlarımız üzerindeki etkilerini devam ettirmek ve güçlendirmek için bu tür bir tedaviyi birkaç ay sonra evde yapabiliriz. Ayrıca, giderek daha fazla güzellik ürünü (şampuan, maske vb.) keratin ile formüle edilmektedir. Düzenli kullanımda ekstra bir keratin uygulamak durumunda kalmazsınız.



Küçük hatalar keratinde bozulmaya neden olur. Bu sayede saç, esnekliğinin yanı sıra gücünü de giderek kaybeder. Bazı şekillendirme yöntemleri keratinin bozulmasını optimize eder.