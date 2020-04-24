Ketum Ne Demek? TDK'ya Göre Ketum Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir?
Ketum kelimesi günlük hayatta sıkça farklı yerlerde ve farklı cümlelerde karşımıza çıkar. Özellikle konuşma dilinde kullanımı daha da artmıştır. Kelime aslında sıfat olarak bir kişiyi nitelerken kullanılır. Ketum kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte, ketum kelimesine ait merak edilen detaylar.
Ketum kelimesinin anlamı aslında size çok tanıdık gelecek. Kelimenin anlamını öğrendiğinizde aslında çoğu yerde hangi anlam ile kullanıldığını göreceksiniz ve günlük hayatta ne kadar önemli bir anlamı olduğuna tanık olacaksınız. Ketum kelimesi aynı zamanda Arapça kökene sahiptir.
Ketum Nedir?
Payitaht kelimesinin anlamı, sır saklamayı bilen, sır saklayan, ağzı sıkı demektir. Daha da doğrusu sır saklamayı bilen insanlara ketum insan denmektedir. Günümüzde gerçekten çok önemli bir niteliktir.
Günümüzde konuşma dilinde o kişi çok ketumdur, ağzından tek bir söz bile alamazsın ya da sırrını ona söyleyebilirsin, çok ketumdur, kimseye anlatmaz gibi cümleleri çokça duymuşsunuzdur.
TDK'ya Göre Ketum Nedir?
TDK'ya göre de ketum kelimesi, ağzı sıkı anlamını taşır. Ketum kelimesi sıfat özelliğini taşıyan bir sözcüktür.