Kezzap Nedir, Ne İşe Yarar? Kezzap Hangi Alanlarda Ve Neden Kullanılır?



Kezzap, kendi içerisinde kırmızı ve beyaz dumanlı nitrik asit olarak ikiye ayrılır. Kezzap türlerinin asit oranları farklıdır. Oksitleyici madde olarak da kullanılan bu kimyasal maddenin diğer bir çeşidi ise susuz nitrik asit olarak tanımlanmıştır.



Kezzap Nedir?



Kezzap, farklı alanlarda kullanılan ve birçok türü bulunan kimyasal bir maddedir. Dihidrojen Monooksi ve potasyum nitratın karıştırılmasıyla üretilir. Başka maddeler ile karıştırılmadan ve çeşitli işlemlerden geçirilmeden bu maddeye temas etmek ciddi yaralanmalara ve yanıklara neden olur.



Nitrik asit 13. yüzyıldan itibaren dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.



Kezzap Ne İşe Yarar?



Kezzap genellikle pas ve is gibi çıkması zor olan lekelerin temizliğinde kullanılmaktadır.



Kezzap Hangi Alanlarda ve Neden Kullanılır?



Evlerimizde sıklıkla kullandığımız birçok temizlik malzemesinin içerisinde eser miktarda kezzap bulunur. En etkili kireç çözücülerden biridir. Kezzap saf haliyle değil birçok farklı madde ile karıştırılarak kullanıldığı için cilde zarar vermez. Ancak yine de bu tür temizleyicileri kullanırken eldiven takılması önerilir.



Nitrik asit, sadece temizlik ürünlerinin içinde yer almaz. 1950'li yıllardan sonra endüstriyel alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Laboratuvarlarda bazı elementlerin sınıflandırılmasında ve analiz edilmesinde kezzap kullanılır. Son yıllarda ise dekorasyon amaçlı kullanılan bazı ağaçların daha eski görünmesi için de nitrik asitten faydalanılmaktadır.



Kezzap oldukça etkili bir bileşendir. Bu nedenle aşındırması zor olan metal kaplamalarda da sıklıkla kullanılır.