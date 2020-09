Kilis Haritası: Kilis İlçeleri Nelerdir? Kilis İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

En çok merak edilen konular arasında Kilis'in kaç ilçesinin bulunduğu ve nüfusunun kaç olduğudur. Zira her sene nüfusu artış göstermeyi sürdüren Kilis, her açıdan büyümeye devam eden şehirlerden biridir.

Kaynak: cografyaharita.com





Kilis'in Kaç İlçesi Var?



Kilis'in Toplamda 4 ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçe farklı nüfus oranına sahiptir. Bu konuda özellikle en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Merkez olurken, en düşük ilçeye sahip olan yer ise Polateli şeklinde öne çıkıyor. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere aynı zamanda yeraltı kaynakları ile önemli bir potansiyel teşkil eden Kilis ilçeleri, sanayileşme konusunda da gelişmeyi sürdürmektedir.



Kilis'in Nüfusu Ne Kadar?



Şubat 2020 verilerine göre Kilis'in toplam nüfusu 142.490 olarak belirlenmiş durumda. Özellikle bu nüfusun %72,92 kadar miktarı merkezde bulunmaktadır. Yani bir nevi Kilis'in ilçeleri kırsal kesim olarak kalmış durumda. Çünkü şehirleşme üzerinden merkez oldukça yüksek bir nüfus oranına sahiptir. Her yıl artış gösteren nüfus oranına bakıldığı zaman ise, Kilis'in sürekli olarak önemli oranda artış gösterdiğini dile getirmek mümkün. Her ne kadar başka şehirlere göç veren bir şehir olsa dahi, aynı zamanda farklı sebeplerden dolayı göç almaya da devam etmektedir.



Kilis'in İlçeleri Nelerdir?



Kilis merkez ile beraber toplamda 4 ilçeye sahip Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sırasıyla Kilis'in ilçelerinin isimleri şunlardır;



- Kilis merkez

- Elbeyli

- Musabeyli

- Polateli



Özellikle nüfus artışı oranı açısından ilçeler ele alındığında, bu konuda önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bitlis merkez olarak Nüfus artışında önemli bir farklılık yaratırken, Polateli ilçesi ise geçen yıla oranla toplam nüfusta artış göstermiş durumda.