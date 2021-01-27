27.01.2021 - 02:52 |
Kim Bilir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kimbilir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Kim bilir kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaygın bir deyiş olan kim bilir genellikle sözde soru cümlelerinde kullanılır. Bir olayın ya da olgunun kimse tarafından bilinemeyeceği anlamına gelir. TDK'ya göre kim bilir nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Kim bilir ile eş ve yakın anlamlı olan birçok soru kalıbı bulunur. ''Kim bilebilir ki?'' ve ''Nereden bileceksin'' kelimeleri bu soru kalıplarına örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Kim bilir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Kim bilir
Örnek Cümleler:
1- Kim bilir şimdi hangi şehirde, neler yapıyor? (Doğru Kullanım)
2- Belki o da şu an beni düşünüyordur kimbilir? (Yanlış Kullanım)
Kim bilir kelimesi sadece sözde soru cümlelerinde kullanılır. Bu tür cümlelerde amaç yanıt aramak değildir. Buna rağmen sözde soru cümlelerinin sonuna da soru işareti getirilir.
Örnek Cümle:
Bu dizeleri yazarken içinden neler geçiyordu, kim bilir?