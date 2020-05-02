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    HaberlerEğitim Haberleri Kin Ve Kindar Ne Demek? Tdk'da Kin Beslemek, Kincilik Ve Kindarlık Kelime Anlamı Nedir?
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    02.05.2020 - 21:18 |

    Kin Ve Kindar Ne Demek? Tdk'da Kin Beslemek, Kincilik Ve Kindarlık Kelime Anlamı Nedir?

    Belki de anlamıyla insandan en uzak kalması gereken kelimelerden biri olarak kin öne çıkıyor. Bu doğrultuda kin ve kindar ile beraber bunlar üzerinden türemiş farklı sözcükler de yer almaktadır. Peki, kin ve kindar ne demek? TDK'da kin beslemek, kincilik ve kindarlık kelime anlamı nedir? Bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

    Kin Ve Kindar Ne Demek? Tdk'da Kin Beslemek, Kincilik Ve Kindarlık Kelime Anlamı Nedir?

    Kin kelimesi TDK üzerinden, ‘Birine karşı duyulan öç alma isteği oluşturan gizli düşmanlık’ olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda bir öfke duygusu olarak da öne çıkıyor.

    Kin ve Kindar Ne Demek?

    Birinden öç almak istendiğinde ve bu gizli şekilde yürütüldüğünde kim kelimesi kullanılır. Bu kelime ile beraber aynı zamanda TDK üzerinden kindar sözcüğü, ‘kinci ya da kin tutan kişi’ şeklinde ifade edilebilir.

    ‘’O çok kin tutan biridir.’’

    ‘’Kindar olması kendisine zarar veriyor.’’

    TDK'da Kin Beslemek, Kincilik ve Kindarlık Kelime Anlamı Nedir?

    TDK’da kin kelimesi üzerinden türemiş pek çok farklı sözcük bulunmaktadır. Bunlar içerisinde kim beslemek sözcüğü, ‘Birine karşı öç alma duygusunu sürdürmek’ anlamına gelmektedir.

    Aynı zamanda kincilik ise, ‘kinci olma durumu’ anlamı üzerinden karşılık buluyor. Böyle bir karaktere bürünmek ve bunu uzun bir süre götürmek şeklinde de söylenebilir.

    Son olarak kindarlık kelimesine bakıldığında, ‘kincilik’ karşılığı ile kullanılmaktadır.

    Görüldüğü üzere kin ve kindar ile beraber oluşmuştur sözcük grupları birbiriyle benzerlik göstermektedir. Genel olarak birine karşı duyulan öç alma duygusu ile beraber birikmiş öfke şeklinde bir duygu olarak anlatılabilir.

     

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