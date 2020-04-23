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    HaberlerEğitim Haberleri Kirve Ne Demek? Kirve Olmak, Kirvelik Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?
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    23.04.2020 - 16:26 |

    Kirve Ne Demek? Kirve Olmak, Kirvelik Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

    Kirve farklı anlamlara gelebilmektedir. Anadolu gelenek ve görenekleri içerisinde oldukça yaygın şekilde kullanılan bir anlamdır. Pek çok kişi kirve kelimesinin farklı anlamları ne olduğunu öğrenmek için internetten araştırma gerçekleştiriyor. Peki, kirve ne demek? Kirve olmak, kirvelik etmek TDK'ya göre ne anlama gelir? İşte detaylar.

    Kirve Ne Demek? Kirve Olmak, Kirvelik Etmek TDK'ya Göre Ne Anlama Gelir?

    Kirve Anadolu'dan çıkmış olan bir çeşit sünnet geleneği olarak dile getirilebilir. Sünnet edilen çocuğun gelir ve giderlerini üstlenen, çocuk sünnet olurken onu tutan ve sorumluluk alan kişi olarak bilinir. Anadolu tabiri ile bu kişinin baba yarısı olduğu ve çocuğun üzerinde baba kadar hakkı olduğu dile getirilir.

    Kirve Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Anadolu gelenek ve göreneklerine göre sünnet çocuğunun masraflarını karşılayan ve sünnet olurken onu tutan kişilere kirve denmektedir. Sünnet çocuğu adına herhangi bir kişi kirve olabilir. Bu akrabalar içerisinde, yakın dostlardan ya da sevilen bir kişi şeklinde tanımlanabilir.

    Kirve aynı zamanda Anadolu'da çok yakın bir arkadaş veya dosta da söylenebilmektedir. Hatta arkadaş ve dost kelimesinin yerine birbirine çok yakın insanlar kirve kelimesini kullanır.

     

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