Kısaltmaların Yazımı Nasıl Olur? Örnekler İle Kısaca Kısaltmalar Konu Anlatımı

Bir kelime ya da terim ve adın içermiş olduğu harflerden bir veya birkaçının kullanılarak, sembolleştirilmesi ya da ifade edilmesi kısaltma olarak bilinmektedir. Günümüzde hem birçok edebi eserde hem de gündelik yaşamda sıkça kullanılan bir dil bilgisi yapısı olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda ifade edilmesi gereken durumun daha etkili ve saygın, anlamlı hale gelmesine olanak vermektedir.

Kısaltmaların Yazımı Nasıl Olur?

Kullanılacak amaca bağlı olarak kısaltmalar değişkenlik göstermektedir. Sadece kullanım alanları değil aynı zamanda isim ya da terim ve kelime üzerinden de kullanım biçimi açısından farklılık yaratmaktadır. Bu doğrultuda ele alınan kısaltmaların benimsenmesi, herkes tarafından anlaşılması ile beraber yaygınlaşması büyük bir öneme sahiptir. Böylece herhangi bir yerde okunan bir yazı çok daha doğru ve etkin şekilde anlaşılabilir.

Özellikle unvanlar başta olmak üzere kurum ve kuruluş ile tarihi açıdan da kısaltmalar kullanım amacı üzerinden büyük bir öneme sahiptir. Daha etkin şekilde konunun anlaşılabilmesi kısaltmaların yerinde ve doğru değerlendirilmesine bağlıdır. O yüzden hem öğrenciler hem de gündelik yaşamda kullanan ve metinlerle uğraşan birçok sektör adına kısaltmalar yaşamın vazgeçilmez parçasıdır.

Örnekler ile Kısaca Kısaltmalar Konu Anlatımı

Türkçede dil bilgisinin bir bütünü haline gelmiş olan kısaltmalar, duruma bağlı olarak farklı şekillerde ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Kısaca kısaltmaları konu anlatımı üzerinden ele alırken, bunu örnek cümleler ile göstermek kısaltmaların daha iyi anlaşılmasına fırsat verir.

Kurum ve kuruluş ile müessese ve üniversite gibi alanlar için kısaltma; TRT, TBMM, İTÜ, MEB, TDK gibi birçok örnek vermek mümkün.

Kelime gibi görülen kısaltmalar; Botaş, Aselsan, TEDAŞ, Seka ve Tömer gibi kısaltmalardan kelime oluşumu da kullanılmaktadır.

Nokta kullanımı üzerinden kısaltma; T.C. ya da K.K.T.C. bir örneklerini bu konuda ele almak mümkün.

İsim ya da unvan olarak kısaltma; Prof., Doç, Dr, Av., Alb. gibi daha birçok değişik örnek ele alınabilir.

Element ve ölçülerin kısaltılması; Ca, Fe, cm, km, kg bunlara örnek olarak verilebilir.

Bu şekilde gündelik yaşamda kullandığınız ya da birçok yazılı kaynakta gördüğünüz kısaltmalar ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bunlar içerisinde özellikle tarihsel açıdan da kullanılan bazı terimler bulunuyor. Bir örnek vermek gerekirse, ‘M.Ö.’ ya da ‘M.S.’ ve ‘yy’ kısaltmaları çok fazla değerlendirilir. Özellikle öğrenciler için bu kısaltmaların doğru şekilde değerlendirilmesi ve etkin şekilde anlaşılması çok önemlidir. Ayrıca farklı sektörlerde metinler ile uğraşan ya da gündelik yaşamda okunacak yerler noktasında tüm kısaltmaların iyi şekilde bilinmesi gerekir.