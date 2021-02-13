Klonlama Nedir, Nasıl Yapılır? Klonlama Vektörü Ve Klonlama Tekniği Nasıl Olur?



Klonlama bu zamana kadar birçok hayvanın üzerinde denendi. Bu hayvanların başında koyun, geyik ve kedi geliyor. Klonlanıp da en uzun süre yaşayan canlı ise Dolly adıyla medyada geniş yankı bulan bir koyun oldu. 1996 yılında klonlanan Dolly, yaklaşık 6 yıl yaşadı.



Klonlama Nedir?



Klonlama, bilimsel yöntemler kullanılarak uygulanan bir kopyalama yöntemidir. Memelerin üremesi için gerekli olan eşeyli üremeden farklı olarak, bu yöntemde hücreler arası aktarım gerçekleştirilir. Hücre Çekirdeği Aktarımı adıyla da bilinen bu yöntemin insanlar üzerinde denenip denenmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.



Klonlama Nasıl Yapılır?



Klonlama için öncelikli olarak kopyalanacak canlının genetik haritası çıkarılır. İlk kopyalanan şey de bu canlının hücre çekirdeği olur. Bu hücre çekirdeğine genom adı verilir.



Genomun aktarımı laboratuvar ortamında ve bilim insanlarının gözetiminde gerçekleşir. Alıcının embriyo hücresine taşınan genom ile birlikte klonlama işlemi sona erer. Kopyalanan bir canlının hayatta kalma ihtimali %30 - %35 olarak açıklanmıştır. Oranın daha yüksek olması dünya genelinde çalışmalar sürüyor.



Klonlama Vektörü ve Klonlama Tekniği Nasıl Olur?



Hücre çekirdeği aktarımı dışında 2 çeşit daha klonlama tekniği vardır. Bunlardan ilki DNA teknolojisi kullanılarak uygulanan moleküler kopyalamadır. Kök hücrelerin aktarımıyla gerçekleştirilen klonlama ise Tedavi Amaçlı Kopyalama adıyla biliniyor.



Klonlama işleminde gen aktarımının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan moleküllere klonlama vektörü denir. Bu moleküller eksik ya da yetersizse klonlama deneyi başarısızlıkla sonuçlanır.