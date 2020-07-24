Kolejlerde kontenjanlar ilk kayıtta dolmadı

İki kez ön kayıt-kesin kayıt dönemi uygulanacak olan liselerde, 27-28-29 Temmuz tarihlerinde serbest kayıt gerçekleştirilecek. Devlet liseleri ile özel okullar aynı tarihte kayıtlarını tamamlayacaklar. Özel okullara kesin kaydını yaptıranlar devlet liseleri için tercihte bulunamayacak. Ancak kayıt süreci içerisinde kaydını iptal ettirenler, devlet liselerini tercih edebilecekler.

Sınavla öğrenci alan özel okullar, ikinci ön kayıt dönemi için yeni taban puanlarını ve boş kontenjanlarını açıkladı. Buna göre Robert Kolej’in erkek öğrenci kontenjanları ile İtalyan Lisesi’nin kontenjanları doldu. Saint Joseph Fransız Lisesi’nin sitesinde ikinci ön kayıt için 456 taban puan açıklanmış ama boş kontenjanla ilgili bilgi bulunmuyor. Yine İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’nin sitesinde ise birinci ön kayıtla ilgili duyuru yer alıyor. Buna göre lisenin taban puanı 395, kontenjanı ise 72. Ancak ilk kayıt sonrası puan ve boş kontenjan bilgisi henüz paylaşılmamış.

Okulların ikinci kayıt dönemi için taban puanları ve kontenjanları yandaki tabloda yer alıyor. Tablo dün saat 16.00’da yapıldı. Ancak öğrencilerin kayıtlarını alma hakları bulunuyor o nedenle öğrenci ve velilerin okulların sitelerini yakından takip etmelerinde yarar var.