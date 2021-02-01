Kolonocilik Nedir? Tarihte Kolonocilik Nasıl Başlamıştır?

Koloni, devletlerin siyasi, ekonomik ve sosyal sebepler ile kendi devlet sınırları dışında el koyup yönettiği toprak veya ülkelerdir.

Kolonocilik Nedir?

İlk çağlarda kurulan bazı devletlerin kemdi toprakları dışındaki bölgeleri siyasi ve kültürel özellikle de ekonomik açıdan kendi himayesi altına almalarına kolonicilik denir. O dönemde ismi kolonicilik olan bu faaliyetler yeniçağda sömürgecilik adını almıştır.

Tarihte Kolonicilik Nasıl Başlamıştır?

Tarihsel süreç boyunca devletlerin ve uygarlıkların kolonicilik faaliyetlerine başlamasına neden olacak çeşitli sebepler ve bu durumu ateşleyen durumlar olmuştur. En büyük sebep ekonomik temelli olan sebepler olmuştur. Devletler o zamanlarda kendilerine ham madde sağlamak için kolonicilik faaliyetlerine başvurmuşlardır. Ve elde ettikleri ham madde ile ürettikleri malları gelir kaynağı haline getirmişlerdir. Ürettikleri fazla malları o bölgelerdeki pazar yerlerinde satma fırsatları doğmuştur. Kolonicilik sayesinde güçlenen ekonomileri ile devletler askeri ve siyasi alanda da üstün hale gelmişlerdir.

Aynı zamanda kolonicilik faaliyeti yapan devletler kendi topraklarının yetersiz geldiği zamanlarda başka devletlerin topraklarını kullanarak, o toprakları işleyerek gelir elde etmişlerdir. Bunun yanında deniz koloniciliği yapan devletler de vardır. Bu devletlerde kendilerini deniz ve gemi alanlarında geliştirme fırsatı bulmuşlardır.

Kolonicilik Sonuçları Nelerdir?

En belirli sonuç ticaretin gelişmesi olmuştur. Kolonicilik başlama sebebi ekonomik temelli olduğundan kolonicilik yapan devletler kendilerini ticari olarak geliştirmişlerdir. Devletler başkalarının topraklarını kontrol altına alarak yeni topraklar elde etmiş olmuşlardır. Ve o elde edilen topraklarda bulunurken daha başka yeni topraklar keşfetmişlerdir. Bu devletler koloniler sayesinde az para ile çok toprak elde etmiş oldular. Kültürel etkileşim sayesinde de birçok dalda gelişme olmuştur. Bu dallara felsefe ve bilimi örnek verebiliriz.

Olumsuz sonuçları olarak da borç köleliği diye bir şey oluşmuştur. Borç köleliği; borcu olan insanların borcunu ödemek yerine köle olarak kullanılmasıdır. İnsanlar bu şekilde köleleştirilmiştir. Bu köleleşme durumuna karşı çıkmak için birtakım yasalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Ve sonuç olarak borç köleliği denen durum ortadan kalkmıştır. Fakat daha sonra da toplumsal sınıflaşma olayları başlamıştır. Burjuva adı altında tüccar olan kesim diye bir şey ortaya çıkmıştır.