Kolonya Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kolanya Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Hatalı olarak yazılan kelimeler arasında kolonya kelimesinin de olması olağan kabul ediliyor. Çünkü okuma ve yazma konusunda hata yapılması söz konusu olan bir kelime. Genellikle harf hatası yapılan bu kelimenin yanlış yazımı cümle bütünlüğünü bozar. Bu da kolonya nasıl yazılır sorusunu beraberinde getirir. Bu soruya net bir yanıt bulmak için doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.



Kolonya Nasıl Yazılır?



Kolonya kelimesinin doğru yazım şekli kolonya şeklindedir. Yanlış olarak kolanya ya da kolanyağı gibi kelimeler kullanılıyor. Fakat bunlar yanlıştır. Doğru yazılışı kolonyadır.



TDK'ya Göre Kolonya Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK verilerine göre kolonya kelimesinin doğru yazılışı kolonya şeklindedir. Kolanya ya da kolanyağı kelimeleri TDK tarafından yanlış yazılış olarak bildiriliyor.



Her evde bir kolonya mutlaka olmalı.