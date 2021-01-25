Komiser Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Komser Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Komiser kelimesi, TDK'ya göre "Komiser" olarak yazılması doğru kabul edilmiştir.

Komiser Nasıl Yazılır?

Komiser kelimesinin yazılışı insanların kafasında soru işareti olabiliyor. "Komiser" kelimesi bazen "Komser" veya "kömser" olarak yazılabiliyor. Doğru şekli "komiser" olarak belirlenmiştir. Bu kelime ağızdan çıktığı şekilde yazılmıyor. "Komiser" kelimesi "komser" olarak okunabiliyor. Fakat bu kelimenin yanlış yazılış şeklidir. Doğru yazılış şekli" komiser" olarak bildirilmiştir.

TDK'ya Göre Komser Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK, kelimelerin doğru yazılışlarını bildiren kurumdur. Bu kurum "komiser" kelimesinin doğru yazılışını "komiser" olarak bildirmiştir. Bu kelimeyi yazan kişiler birçok yazım yanlışı yapabiliyor. TDK bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yaparak, kelime türlerinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.