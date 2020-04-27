Kompleks Ne Demek? Tdk'ya Göre Kompleksli Ve Komplekse Kapılmak Ne Demektir?

Kompleks kelimesi Fransızcadan geçmiş olan bir kelimedir. Dilimizde de Fransızcadan geçmiş olan bu kelimenin anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de kompleks kelimesine dair bilgi verilmiştir.



Kompleks Ne Demek?



Kompleks demek hemen kavranamayan ve anlaşılması güç olan anlamına gelmektedir. Ayrıca kompleks karmaşık veya karmaşa olarak da adlandırılmaktadır.



TDK'ya Göre Kompleksli ve Komplekse Kapılmak Ne Demektir?



TDK'ya göre kompleksli kompleksi olan kişi demektir. Karmaşık ve anlaşılmayan bir duruma sahip olan kişiye kompleksli denilmektedir. Kompleksli kelimesine dair Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise örnek bir cümle yer almaktadır. Kompleksli kelimesine örnek cümle;

" Kompleksli olan insan bu aşağılık duygusunu örtmek için inadına yüksekten atar. "



TDK'ya göre komplekse kapılmak demek aşağılık duygusu hissetmek anlamını taşımaktadır. Aşağılık duygusunu hisseden kişilere komplekse kapılmış kişi denilmektedir. Komplekse kapılmaya dair örnek cümle de yer almaktadır.



Komplekse kapılmak için örnek cümle;



" Haklarında yazılan yüceltici eleştirileri de tam anladığımı söyleyemem. O zaman biraz komplekse kapılıyorum. "