Komposizyon Nasıl Yazılır? Kompozisyon Yazım Kuralları Ve Örnekler

Kompozisyon diğer tüm yazım türlerinde olduğu gibi çeşitli, kurallar çerçevesinde yazılmaktadır.



Kompozisyon Nasıl Yazılmalıdır?



Kompozisyonla ilgili bilinmesi gereken en temel bilgi kompozisyonun 3 temel bölümden oluştuğudur. Bunlar; giriş, gelişme ve sonuç olarak ele alınabilir. Kompozisyona başlamadan önce hangi konuda yazılacağına karar verilmeli, konusu belirlenmelidir.



Konu belirlendikten sonra anlatılacak konuyu en iyi şekilde özetleyecek bir başlık seçilmeli ve giriş bölümü yazılmaya başlanmalıdır. Giriş bölümünde okuyucuyu etkileyici bir girizgâh yapılmalı anlatılacak konu yavaş yavaş şekillendirilmelidir.



Kompozisyon Bölümleri Hakkında



Gelişme bölümünde ise ilk paragrafta anlatılan konunun içeriğine derinliklerine inilmeli ve konu detaylı örnekler, alıntılarla zenginleştirilmelidir. Gelişme bölümü, giriş bölümünde kısa bilgi verilen bölümün devamıdır bu sebeple bu kısımda daha detaylı bilgiler verilmeli ve bu paragraf oldukça uzun tutulmalıdır.



Konu hakkında akılda soru işareti kalmayacak şekilde detaylara yer verilmelidir. Sonuç bölümü ise son bölümdür ve gelişme bölümünde anlatılanların bu bölümde kısaca toparlanıp sonuca bağlanması gerekmektedir.



Sonuç bölümü son bölüm olduğu için en çok akılda kalacak bölümdür bu sebeple okuyucu etkilenmeli ve akılda kalacak cümleler ile kompozisyon sonlandırılmalıdır. Sonuç bölümü giriş kısmı gibi kısa tutulmalı ve kompozisyonun ana fikri bu kısımda okuyucuya aktarılmalıdır.



Kompozisyon Yazım Kuralları



Kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır.

- Bunlardan ilki kompozisyonun çizgisiz A4 kâğıdına yazılması gerektiğidir.

- Kompozisyon yazılacak A4 kâğıdının üstünden ve sol tarafında 3 cm, sağ tarafından 1,5 cm alt tarafından ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

- Kompozisyona atılacak başlık tam ortadan hizalanmalı ve tüm harfleri ya da kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

- Paragraflar başlarken 3 cm boşluk bırakılmalı ve bu boşluk tüm paragraflarda eşit şekilde olmalıdır.

- Tüm satırların yazımı ve aralarındaki boşlukta aynı şekilde olmalıdır. Tüm yazım kuralları kompozisyon yazımı içinde geçerlidir.