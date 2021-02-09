Kompresör Nedir, Nasıl Çalışır? Kompresör Çeşitleri Nelerdir?

Birbirinden değişik tasarımlara sahip olan kompresörler, farklı alanlarda geniş bir yelpazede kullanılır. Boyutları ve kullanım yapıları ile birlikte, özellikle yol yapımı konusunda önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu konuda bilgi almak isteyen birçok kişi ise kompresör nedir sorusunun cevabını internet üzerinde arıyor.



Kompresör Nedir?



Gazın ya da bir akışkana istenilen miktarda sıkıştırmaya yarayan cihaza kompresör denir. Böylece gaz ya da herhangi bir akışkan etkin bir şekilde değişik alanlarda rahatlıkla kullanılır. Farklı miktarlar üzerinden tasarıma sahip olan kompresör çeşitleri, aynı zamanda basınç farkından dolayı da değişkenlik gösterir.



Kompresör Nasıl Çalışır?



Kompresör çalışma sistemleri genel olarak araç motorlarına benzer. Motor yuvası içerisinde aşağı yukarı hareket eden motor, benzini sıkıştırmak suretiyle yanma elde eder. Böylece patlama ve yanma ile beraber gaz egzoz kısmından dışarı atılır. Aynı sistem kompresör içerisinde gerçekleşir.



Kompresörde sıkışmış olan gaz ya da herhangi bir akışkan, piston yuvasının hareketi ile beraber kullanılır hale gelir. Böylece siboplar havanın basınçlı bir noktaya gelmesine imkan tanır. Sonuç olarak sıkışmış olan gaz veya akışkan etkin bir şekilde değişik alanlara uygulanır.



Kompresör Çeşitleri Nelerdir?



Tasarımına ve kullanılacak alana bağlı olarak birçok değişik kompresör modeli bulunur. Bu modeller yapısal itibarıyla boyut ve tasarım açısından rahat kullanım imkanı verir.



- İleri geri kompresör modelleri

- Dönemsel kompresörler

- Merkezkaç kompresörler

- Eksenel akımlı kompresör çeşitleri

- Döner pozitif yer değiştirmeli kompresörler

- Jet kompresörleri

- Hidrolik kompresörler

- Gaz ve buhar kompresörleri