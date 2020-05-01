Konsensüs Ne Demek? Tdk'ya Göre Konsensür Kelimesinin Anlamı Nedir?

Konsensüs kelimesine TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘Tartışmalı bir konu üzerinden ulaşılmak suretiyle, genel görüş birliği ve uzlaşı’ ifadeleri ile anlatmak mümkün.



Konsensüs Ne Demek?



Kökeni Fransızca olan konsensüs kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘Uzlaşma, uzlaşı ve uzlaşım’ anlamları ile beraber ifade edilmektedir. Özellikle toplumsal ve devlet ile beraber aynı zamanda şirketler konusunda da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda karşılıklı bir uzlaşmaya varmak için toplanan grup konsensüs olarak bilinmektedir.



‘’Konsensüs bugün toplanıyor.’’



TDK'ya Göre Konsensüs Kelimesinin Anlamı Nedir?



Konsensüs kelimesi TDK’ya göre ‘uzlaşma ya da uzlaşım’ anlamına geliyor. Herhangi bir durum ya da konu karşısında yapılan karşılıklı konuşma ve tartışmalar ile beraber, sonuç olarak alınan ortak karar şeklinde de ifade etmek mümkün. Özellikle belli sektörlerdeki firmalar için alınan ortak kararlar olarak anlatılabilmektedir.



Aynı zamanda devletler arasında ele alınan uzlaşma açısından da konsensüs kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime Fransız kökenli bir sözcüktür. Çok eski dönemden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak bulunan kelimelerden biridir. Ancak halk arasında çok fazla kullanılan bir sözcük olmadığını dile getirmek mümkün. Daha çok yazılı basında, televizyonda ya da resmi kaynaklarda yer alır.