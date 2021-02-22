Kontaminasyon Nedir? Tıp Dilinde Kontaminasyon Ne Anlama Gelir?



Kontaminasyon tıpçıların, sağlıkçıların ve doktorların iyi bildiği bir kavramdır. Ayrıca kontaminasyon genel olarak resmi bir kullanıma sahiptir. Bu nedenle günlük hayatta pek de sık karşılaşılan bir kavram değildir. Tabi k de buna ek olarak her türlü kesim tarafından kullanılması bir sorun teşkil etmez.



Kontaminasyon Nedir?



Kontaminasyon tıp dilinde radyoaktif maddelerin bir yere bulaşması anlamına gelir. Radyoaktif maddeler zararlı atıkları bünyesinde barındırır. Bu nedenle de bir yere bulaşması durumunda bu kavramın tıp dilinde ifade edilmesini sağlar.



Tıp Dilinde Kontaminasyon Ne Anlama Gelir?



Bu kelime sadece radyoaktif maddeler için de kullanılmaz. Her türlü yabancı bir maddenin bir yere bulaşması durumunda kullanılır. Tıpçıları bu kavramı bu durumu tanımlamak için en kısa şekilde kullanır.