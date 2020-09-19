Konya Haritası: Konya İlçeleri Nelerdir? Konya İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Konya, 1989’da büyükşehir statüsünü kazanmıştır. Şehrin nüfus oranı sürekli artış gösteriyor. Nüfus artış oranı %1,21 olup, kilometrekareye 54 insan düşüyor.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Konya’nın Nüfusu Kaçtır?



2019 yılı verilerine göre Konya’nın nüfusu 2.232.374 kişidir. Nüfus bir önceki yıla göre 26.765 artış göstermiştir. Toplam nüfusun 1.108.968 (%49,68)’i erkek, 1.123.406 (%50,32)’sı da kadından oluşuyor.



Nüfusun geneli merkez ilçe olan Selçuklu (662.808), Meram (344.546) ve Karatay (338.976) yerleşim yerlerinde toplanmıştır. Konya’nın son 10 yıllık nüfusu ve oranı şöyledir;



2011: 2.038.555 (% 1.23)

2012: 2.052.281 (% 0.67)

2013: 2.079.225 (% 1.31)

2014: 2.108.808 (% 1.42)

2015: 2.130.544 (%1.03)

2016: 2.161.303 (% 1.44)

2017: 2.180.149 (% 0.87)

2018: 2.205.609 (% 1.17)

2019: 2.232.374 (% 1.21)

2020: 2.249.117 (tahmini veri)



Konya’nın Kaç İlçesi Vardır?



Konya’nın, üç merkez ilçesiyle birlikte 31 ilçesi bulunuyor.



Konya’nın İlçeleri Nelerdir?



Konya ilçeleri; Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak’tır.



Bu ilçelerden Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilçelerdir. Nüfusun en yoğun olduğu ilçelerdir. Bu ilçelerden sonra Ereğli 143 bin nüfusuyla en kalabalık ilçedir.



Karatay, tarihi bakımından önemli bir ilçedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nden miras kalan Karatay Medresesi bu ilçededir. Ayrıca ünlü düşünür ve hoşgörü insanı Mevlana’nın türbesi ve müzesi de bu ilçenin sınırları içindedir. İlçe, Konya’nın merkezini oluşturduğu için daima yerli ve yabancı ziyaretçilerle doludur.



Çumra ilçesi, tarihin ilk yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ün bulunduğu yer olarak ayrı bir öneme sahiptir. Çatalhöyük, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Yerli ve yabancı turistler bu antik kenti görmek için her yıl bu ilçeye geliyorlar.