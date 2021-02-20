Korkut İsminin Anlamı Nedir? Korkut Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Korkut isminin birden fazla anlamı bulunmakta ve bu anlamların ilki korkusuz olarak geçmektedir. Öte yandan Korkut isminin bir diğer anlamı ise cin ve şeytan olarak geçiyor. Erkek çocuklar için uygun olan Korkut isminin rengi mavidir.



Korkut Ne Demek?



Çocuğunun hayatı boyunca ismini taşıyacak olmasından dolayı isim bulma konusunda bir hayli düşünceli olan anne ve babalar, çocuklarına isim koymadan önce ismin anlıma dikkat ediyor. Korkut ismi de anlamı pek fazla bilinmeyen isimler arasında yer alıyor. Korkut isminin anlamlarından birisi büyük dolu tanesidir. Aynı zamanda Korkut ismi korkusuz ve heybetli anlamlarına da geliyor. Türkçe kökenli olan Korkut isminin sözlük anlamı ise hayali ve şeytani yaratıklar olarak da geçiyor.



Korkut İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Türkçe kökenli olmasından dolayı erkek çocuklarına verilebilecek olan özel isimlerden birisi olan Korkut ismini çocuğuna koymayı düşünen ebeveynler, ismin anlamının yanı sıra İslami açıdan yasak olup olmadığına da dikkat ediyor. Korkut ismi kuranın hiçbir ayetinde geçmiyor. Ancak isim yasaklı isimler listesinde yer almamakta ve çocuğunuza bu ismi koymanızda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.