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    18.11.2020 - 07:00 |

    Korona olup da sınava girecek adaylar dikkat

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM), Kovid-19 pozitif tanısı alan ya da temaslı olup da sınava girecek adayların izlemesi gereken yollarla ilgili bilgilendirme duyurusu yayınladı.

    Korona olup da sınava girecek adaylar dikkat

    Açıklamada, sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda Kovid-19 pozitif / temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgilerinin güncellendiği belirtildi. Bu adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgeleri’nde belirtilen sınav binasında Kovid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

    HES kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesajla bilgilendirme yapılacak. Bu tarihten sınav gününe kadar Kovid-19 durumu değişen adaylar ise sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesajla bilgilendirilecek. Bu durumda olan kişilerin ÖSYM’ye bir belge göndermesine gerek olmadığı belirtilen açıklamada adaylardan, Aday İşlemleri Sistemi’ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olduğuna dikkat edilmesi istendi.

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