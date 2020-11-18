Korona olup da sınava girecek adaylar dikkat

Açıklamada, sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığı’ndan alınan veriler doğrultusunda Kovid-19 pozitif / temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgilerinin güncellendiği belirtildi. Bu adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgeleri’nde belirtilen sınav binasında Kovid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

HES kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesajla bilgilendirme yapılacak. Bu tarihten sınav gününe kadar Kovid-19 durumu değişen adaylar ise sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesajla bilgilendirilecek. Bu durumda olan kişilerin ÖSYM’ye bir belge göndermesine gerek olmadığı belirtilen açıklamada adaylardan, Aday İşlemleri Sistemi’ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olduğuna dikkat edilmesi istendi.