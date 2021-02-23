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    23.02.2021 - 16:38 |

    Korozyon Nedir? Korozyon Nasıl Oluşur Ve Nasıl Önlenir?

    İnşaat malzemelerinde kullanılan birçok malzeme bulunuyor. Özellikle kaba inşaatta kullanılan demirler korozyona uğrayabiliyor. Korozyonun anlamını merak eden kişiler bu konuda araştırma yaparak, bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Korozyon nedir? Korozyon nasıl oluşur ve nasıl önlenir? Konu başlıkları hakkında tüm detayları derledik.

    Korozyon Nedir? Korozyon Nasıl Oluşur Ve Nasıl Önlenir?

     Korozyon, metal ve demir malzemelerin olduğu ortamla girdiği reaksiyon sonucu istenmeyen değişiklikler olarak adlandırılır.

     Korozyon Nedir?

     Korozyon herkes tarafından merak edilen bir kelimedir. Korozyonun ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Korozyon aslında metal ve demir malzemelerinde oluşan bir durumdur. Bu durum bazı durumlarda riskli olabilir.

     Demirlerde ve metallerde yaşanan bu sıkıntılı durum bazı önlemler alınarak engellenebiliyor. Korozyon istenmeyen bir durumdur. Demir ve metal malzemelerin bulunduğu ortamda bazı reaksiyonlara girmesiyle korozyon oluşuyor. Korozyon her ortamda yaşanabilecek bir durumdur. Korozyonların birçok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitler şu şekildedir.

    • Üniform korozyon
    • Çukur korozyon
    • Seçimli korozyon
    • Galvanik korozyon
    • Tane sınırları korozyonu
    • Erozyon korozyonu
    • Aralık korozyonu

    Korozyon Nasıl Oluşur ve Nasıl Önlenir?

     Korozyon metalik ürünlerde oluşan bir durumdur. Bu durumun önlenmesi için ürünlerin koyulduğu ortam çok önemlidir. Korozyona neden olabilecek bazı durumlar şu şekildedir:

    • Nemli hava
    • Tuzlu su
    • Asidik
    • Bazik ortam
    • Alkalin ortam
    • Kirli hava

    Bu durumlar korozyon oluşması için yeterli oluyor. Bu ortamlarda bulunan ürünler mutlaka korozyona uğrar. Bunu önlemek için bu tür detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Metal ürünlerinin özellikle bu tür bölgelerde bulunması mutlaka korozyona neden olacaktır.

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