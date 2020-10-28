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    28.10.2020 - 07:00 |

    Köy okullarına eğitim desteği

    Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle “Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı”nın çıktıları paylaşıldı.

    Köy okullarına eğitim desteği

    Köy okulu öğretmenlerine ulaşmak ve mesleki gelişimlerine destek olmak hedefiyle bir yıl önce başlayan projeyle birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve köyde öğretmen olmak gibi konularda 9 bin öğretmene eğitim verildi; “Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı” ve “Birleştirilmiş Sınıflar için Etkinlik Kitabı” dağıtıldı.
    Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplumu hedeflediklerini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kırsalda eğitimin niteliğinin artırılması için Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’yle 4 yıldır çalıştıklarını söyledi. Köy okullarına atanan öğretmenlerin daha önce görmedikleri coğrafyalarda çalıştıklarına dikkat çeken Sabancı, “Onlara sıcak bir hoş geldin demek ve umutlarını yeşertecek desteği verebilmek çok kıymetli. Bir öğretmene dokunursanız o öğretmen sadece bir çocuğu değil, bütün bir köyü dönüştürebilir” dedi.

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