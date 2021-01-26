Kral Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kıral Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Kral kelimesi yabancı kökenli bir kelimedir. İki ünsüz harfin bir araya gelmesinden yabancı kökenli bir kelime olduğu anlaşılmaktadır. Kral kelimesi bir ülkede en üst rütbeye sahip kişi anlamında kullanılmaktadır.



Kral Nasıl Yazılır?



Kral kelimesinin yazımı kral şeklinde olmaktadır. Kral kelimesi sözlü kullanımda k ve r harflerinin arasında ı harfi kullanılmasından dolayı yazılırken de o harf konularak yazılması yazım yanlışını ortaya çıkarmaktadır.



TDK 'ya Göre Kıral Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre kral kelimesinin doğru yazılışı kral şeklinde olmaktadır. Yazım yanlışı olarak ise kıral şeklinde yazımı yanlış olarak kabul edilmektedir. Kelime kökeni yabancı dilden geçiş yaptığı için yazım yanlışı söylendiği gibi yazılması nedeniyle olmaktadır.