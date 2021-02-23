BİST1.526-1.60EURO8.580.64USD7.060.64ALTIN410.130.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Kuantum Fiziği Nedir? Kuantum Fiziği İle İlgili Kitaplar Ve Filmler Nelerdir?
    ABONE OL
    23.02.2021 - 16:40 |

    Kuantum Fiziği Nedir? Kuantum Fiziği İle İlgili Kitaplar Ve Filmler Nelerdir?

    Fizik biliminin bir alt dalı olan kuantum mekaniği, maddelerin ve atom altı parçacıkların yapısını inceleyen bilim dalıdır. Kuantumda, füzyon, nötron, ışık gibi temel kavramlar farklı bir boyutta ele alınır. Buna göre madde, atom - atom altı parçacıkları ve kuark olmak üzere üç bölüme ayrılır. Sadece elektronlar tek parça olup diğer tüm maddeler birçok elementin birleşiminden oluşur. Kuantum fiziği nedir? Kuantum fiziği ile ilgili kitaplar ve filmler hangileri? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.

    Kuantum Fiziği Nedir? Kuantum Fiziği İle İlgili Kitaplar Ve Filmler Nelerdir?

    20. yüzyılın başında Albert Einstein'ın gerçekleştirdiği çift yarık deneyi, Kuantum evreninin kurallarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Işığın ve elektronların etkilerini gözler önüne seren bu deney, daha sonra Thomas Young tarafından geliştirilmiştir. Bu deneye göre temel fizik kurallarının öne sürdüğü fotoelektrik etkileri, bulunulan konuma ve ışığın dalga boyuna göre farklılık gösterebilir.

     Kuantum Fiziği Nedir? 

     Kuantum fiziğinin temelinde elektronların aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla yerde olma teorisi yer alır. Bilgi felsefesi ve matematik gibi farklı disiplinleri de kapsayan kuantum fiziğine göre, hem elektronlar hem de atom altı parçacıkları, temel fizik kurallarının öngördüğünden farklı hareket edebilir. 

     Elektronlar bazen atoma yaklaşırken bazen tamamen uzaklaşabilir. Albert Einstein'ın yaptığı bir dizi deneyden sonra atom altı parçacıklarının kütlesinin olmadığı ortaya çıktı. Kısaca, kuantum fiziği hem maddelerin hem de zamanın temel fizik kurallarından farklı bir şekilde yorumlanmasına dayalı bir disiplindir. 

     Kuantum Fiziği ile İlgili Kitaplar ve Filmler Nelerdir? 

     Kuantum Fiziği ile ilgili kitaplar: 

     1- Steven L. Manly - İzafiyet ve Kuantum Fiziği 

     2- Werner R. Loewenstein - Zihnin Fiziği 

     3- Hermann Haken - Atom ve Kuantum Fiziği 

     Kuantum Fiziği ile ilgili Filmler 

     1- Mr. Nobody 

     2- Bugün Aslında Dündü 

     3- Coherence - Paralel Evren 

     4- Interstaller 

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Son dakika! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

    Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

    Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

    Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar: Bir artış sağlamayı ümit ediyoruz

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar: Bir artış sağlamayı ümit ediyoruz

    Sıradaki Haber