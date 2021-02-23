Kuantum Fiziği Nedir? Kuantum Fiziği İle İlgili Kitaplar Ve Filmler Nelerdir?

20. yüzyılın başında Albert Einstein'ın gerçekleştirdiği çift yarık deneyi, Kuantum evreninin kurallarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Işığın ve elektronların etkilerini gözler önüne seren bu deney, daha sonra Thomas Young tarafından geliştirilmiştir. Bu deneye göre temel fizik kurallarının öne sürdüğü fotoelektrik etkileri, bulunulan konuma ve ışığın dalga boyuna göre farklılık gösterebilir.

Kuantum Fiziği Nedir?

Kuantum fiziğinin temelinde elektronların aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla yerde olma teorisi yer alır. Bilgi felsefesi ve matematik gibi farklı disiplinleri de kapsayan kuantum fiziğine göre, hem elektronlar hem de atom altı parçacıkları, temel fizik kurallarının öngördüğünden farklı hareket edebilir.

Elektronlar bazen atoma yaklaşırken bazen tamamen uzaklaşabilir. Albert Einstein'ın yaptığı bir dizi deneyden sonra atom altı parçacıklarının kütlesinin olmadığı ortaya çıktı. Kısaca, kuantum fiziği hem maddelerin hem de zamanın temel fizik kurallarından farklı bir şekilde yorumlanmasına dayalı bir disiplindir.

Kuantum Fiziği ile İlgili Kitaplar ve Filmler Nelerdir?

Kuantum Fiziği ile ilgili kitaplar:

1- Steven L. Manly - İzafiyet ve Kuantum Fiziği

2- Werner R. Loewenstein - Zihnin Fiziği

3- Hermann Haken - Atom ve Kuantum Fiziği

Kuantum Fiziği ile ilgili Filmler

1- Mr. Nobody

2- Bugün Aslında Dündü

3- Coherence - Paralel Evren

4- Interstaller