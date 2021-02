Kuantum Nedir, Ne İşe Yarar? Kuantum Fiziği Ve Kuantum Mekaniği Hakkında Bilgiler

Alanında uzman kişilerin yorumlarına göre Kuantum Mekaniği olasılıkların fiziği anlamını taşımaktadır. 1800'lü yıllarda Isaac Newton’un geliştirmiş olduğu geleneksel fiziğin yeterli olmadığı kanıtlanmıştır. 1900’lü yıllarda ise Albert Einstein, Heisenberg ve Bohr gibi alanında öncü bilim insanları tarafından Kuantum Fiziğin temelleri atılmıştır.

Kuantum Nedir, Ne İşe Yarar?

Kuantum nedir sorusunun cevabı evrenin en iyi şekilde açıklayan bilim dalı olarak tabir edilebilir. Geleneksel fizik kuralları her ne kadar uygulamada başarılı olsa da çok küçük parçacıklar ve yüksek hızdaki cisimlerin hareketlerini doğru bir şekilde açıklayamaz. Neptün bu konuda verilebilecek en iyi örnek olup Isaac Newton’un yapmış olduğu bütün çalışmalarda kendi icat ettiği fizik kurallarının bu gezegenin hareketlerini matematiğe dökemez.

Albert Einstein ise bu konuda genel görelilik kuramına hayata geçirip aslında Isaac Newton'un hatalı olduğunu ispatlar. Kuantum fiziğinin genel uygulama alanı evreni keşfetme, karanlık maddeyi açıklama ve yaratılışı ispatlamadır.

Kuantum Fiziği ve Kuantum Mekaniği Hakkında Bilgiler

Neredeyse herkes tarafından bilinen ve oldukça büyük bir öneme sahip olan e=MC2 formülü evrende var olan her şeyin bir enerji olduğunu söyler. Bir başka deyişle gözle görünüp dokunulan her şey aslında bir enerjidir. Formül yakından incelenecek olursa e = enerji, m = maddenin kütlesi ve c2 = ışık hızının karesi anlamına gelmektedir. Yani evrende var olan her şey aslında bir enerji olup kütlesi ile ışık hızının karesinin çarpımı bu enerjiyi vermektedir.

Kuantum Fiziğinde çarpıcı olan bir diğer nokta ise süperpozisyon teoremi olarak bilinir. Normal fizik kurallarına göre bir madde sadece bir ortamda var olabilirken Kuantum Fiziğinde bu durum tam tersidir. Yani bir madde hem var olup hem olmayabilir hem de her iki senaryo da gerçekleşebilir. Paralel evren kavramı ise kuantum fiziğinde en çok dikkat çeken başlıklardan birisi olup sonsuz sayıda olasılıkları ifade eder. Kişilerin yapmış olduğu seçimler sonucu başka bir hayata sahip olabileceği ve diğer paralel evrenlerde bu hayatı sürdüğü Kuantum Fiziğinde kabul gören bir diğer durumdur.