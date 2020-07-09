Kükürt Nedir, Nerelerde Kullanılır? Kükürtün Özellikleri Nelerdir?

Hem bireysel hem de endüstriyel alanlarda birçok konuda tercih sebebi olan kükürdün birçok araştırılmaya değer oldukça fazla özelliği bulunmaktadır. Doğada nasıl keşfedildiğinden nerelerde kullanıldığına kadar ayrıntılı bilgileri öğrenmek sizlerin de yararına olacaktır.



Kükürt Nedir?



Periyodik tabloda "S" sembolü ile gösterilen kükürt, 16 atomlu 6A grubunun elemanlarından biridir. Kükürt, toz ya da sıvı olarak kullanıma imkan tanıyan yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. Kükürt, sağlıktan sanayiye kadar birçok sektörde vazgeçilmez bir üründür. Bununla birlikte, bazı bitkiler ve hayvanlar da biraz kükürt içermektedir. Hem doğada hem de endüstride kükürt elementinin oluşum mekanizması H2S ve SO2 gazlarının oksidasyon ile çökelmesine dayanır.



Kükürt Nerelerde Kullanılır?



Kükürt, endüstriyel üretimin ve özellikle sülfürik asidin temel bileşenleri arasındadır. Endüstride çok yaygın bulunan sülfürik asit üretimi için oldukça fazla kükürt kullanılmaktadır. Kükürt, sülfürik asit ve bileşiklerini kullanan bazı ürün ve sektörleri sıralamak gerekirse:



- Kimya ve tarım endüstrisi,

- Yemler için kullanılan katkı maddeleri,

- Sentetik olarak üretilen reçineler,

- Gübre ve gübre katkıları,

- Hayvan ilaçları,

- Deterjanlar,

- Sac, patlayıcılar,

- Havai fişek gibi sıralanması mümkündür.



Kükürdün Özellikleri Nelerdir?



Kükürdün rengi kanarya sarısı, bal sarısı veya yeşilimsi sarı olabilir. Kokusuz ve tatsız bir katı madde olan kükürt, güneş ışığında görülebilen ve keskin ve boğucu bir kükürt dioksit (SO2) gazı oluşturan mavi bir alevle yanar.



Biraz daha açık mavi bir alevi vardır ve SO2 gazı zehirlidir. H2S gazı da zehirlidir ve herhangi bir zehirlenme meydana gelir ise aniden bayılırsınız.



Reçine parlaklığına sahiptir. Saf kükürt yarı saydamdır. Aynı zamanda pürüzlü ve kıvrımlıdır. Sertliği 1.5-2.5 arasında değişmektedir ve yoğunluğu 2.03-2.06 gram/santimetreküptür.



Kükürt düşük ısı iletkenliğine sahiptir ve elektriksel iletkenliği yoktur. Bu nedenle iyi bir yalıtkandır. Bununla birlikte, nemli ortamlarda elektrik iletkenliği yüksektir. Sürtünme ile negatif elektriklenir. Sıcak havalarda sürtünme ile eriyebilir ve açık mavi bir alevle yanabilir.



Kükürt hemen hemen tüm elementlerde bir bileşik oluşturur. Ancak oda sıcaklığında çok az reaksiyon gösterir. En yaygın bileşik hidrojen sülfürdür (H2S). Hidrojen sülfür çürük yumurta kokusu veren toksik bir gazdır. Kükürt ile altın ve platin dışındaki metallerle oluşturulan bileşikler inorganik sülfürlerdir. Hidrojenden sonra kükürdün en fazla bileşiği oluşturduğu element oksijendir. Oksijen ile reaksiyonlarda yaygın olarak kullanılır.