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    26.01.2021 - 01:17 |

    Külot Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kilot Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimize Fransızcadan geçmiş olan külot sözcüğünün orijinal hali ''culotte'' şeklinde yazılır. Genellikle beyaz ve krem renkli olan iç çamaşırlara verilen genel isimdir. ''Cut'' kökünden türetilmiş olan sözcük Avrupa'da yaygın olarak giyilen dar pantolonları tanımlamak için de kullanılıyor. Külot TDK ve diğer kaynaklara göre nasıl yazılır? Merak edenler için örnek cümlelerle ayrıntılı olarak açıkladık.

    Külot Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kilot Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Külot ve don sözcükleri eş anlamlı olduğu için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir.

    TDK'ya Göre Külot Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kilot - Yanlış

    Bazı kelimelerde ''ü'' harfi inceltilerek ''i'' şeklinde okunur. Külot da o kelimelerden biri olduğu için sıklıkla kilot şeklinde yazılıp telaffuz edilir. Fakat TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Külot'' şeklindedir.

    Külot Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Artık insanların büyük çoğunluğu külot yerine boxer giyiyor. - Doğru
    2- Kilot ve atlet takımını çok ucuza satın aldım. - Yanlış

    Not: Külot sözcüğü ek aldığında sondaki ''t'' harfi yumuşayarak ''d'' şeklinde yazılır. Buna ünsüz yumuşaması denir.

    Külotu - Yanlış
    Külodu - Doğru

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