Külot Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kilot Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Külot ve don sözcükleri eş anlamlı olduğu için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir.



TDK'ya Göre Külot Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Kilot - Yanlış



Bazı kelimelerde ''ü'' harfi inceltilerek ''i'' şeklinde okunur. Külot da o kelimelerden biri olduğu için sıklıkla kilot şeklinde yazılıp telaffuz edilir. Fakat TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Külot'' şeklindedir.



Külot Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Artık insanların büyük çoğunluğu külot yerine boxer giyiyor. - Doğru

2- Kilot ve atlet takımını çok ucuza satın aldım. - Yanlış



Not: Külot sözcüğü ek aldığında sondaki ''t'' harfi yumuşayarak ''d'' şeklinde yazılır. Buna ünsüz yumuşaması denir.



Külotu - Yanlış

Külodu - Doğru