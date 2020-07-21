Giyim baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± alanda kullanÄ±lan kumaÅŸ Ã§eÅŸitleri farklÄ± renk ve desenlere sahiptir. Belli baÅŸlÄ± kumaÅŸ tÃ¼rleri ise Ã§oÄŸunlukla aksesuar ve dekorasyon alanlarÄ±nda deÄŸerlendiriliyor.

Â KumaÅŸ Ã‡eÅŸitleri ve Ä°simleri Nelerdir?Â

Â 1- Polyester: Ã–zellikle kadÄ±n giyim Ã¼rÃ¼nlerinde pamukla birlikte sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lan bir kumaÅŸ tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. En Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi Ã§abuk kurumasÄ±dÄ±r. Bu nedenle yaÄŸmurluk, mont ve kaban gibi kÄ±ÅŸlÄ±k giyimlerde tercih edilir. Polyester kumaÅŸÄ± kolay kolay kÄ±rÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k Ã¼tÃ¼ gerektirmez. Bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde de tercih sebebidir.Â

Â 2- KaÅŸmir: KeÃ§i tÃ¼ylerinden Ã¼retilen kaÅŸmir oldukÃ§a pahalÄ± bir kumaÅŸ tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. PahalÄ± olmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nedeni sadece KeÅŸmir keÃ§ilerinin tÃ¼yleriyle imal edilmesidir. Ä°nce bir yapÄ±ya sahip olmasÄ±na raÄŸmen soÄŸuÄŸu geÃ§irmez.Â

Â 3- Akrilik: Hem ucuz hem de son derece kaliteli olduÄŸu iÃ§in en Ã§ok tercih edilen kumaÅŸ tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda geliyor. Ã–zellikle 2000'li yÄ±llarÄ± baÅŸÄ±ndan sonra tekstil alanÄ±nda daha fazla kullanÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n zararlÄ± etkilerine karÅŸÄ± oldukÃ§a dayanÄ±klÄ±dÄ±r. Leke tutmaz ve kolay kurur.Â

Â TÃ¼rÃ¼ne GÃ¶re KumaÅŸlarÄ±n KullanÄ±m AlanlarÄ±Â

Â 1- Pamuk: En Ã§ok Ã¼retilen ve kullanÄ±lan kumaÅŸ tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Nem emme Ã¶zelliÄŸi Ã§ok yÃ¼ksektir. Tekstil dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±k ve kimya gibi alanlarda da sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lÄ±yor. Pamuktan elde edilen yaÄŸlar bitkisel sanayinin en Ã¶nemli Ã¼rÃ¼nlerinden biridir. Terzilerin de en Ã§ok tercih ettiÄŸi kumaÅŸlardan biri olan pamuk konforlu giyimler iÃ§in idealdir.Â

Â 2- YÃ¼n: SÄ±cak tutma Ã¶zelliÄŸine sahip olan yÃ¼n, sÄ±klÄ±kla kÄ±ÅŸlÄ±k giyim Ã¼rÃ¼nlerinin imalatÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda battaniye ve halÄ± yapÄ±mÄ±nda tercih edilen yÃ¼n, az Ä±slanma ve kolay kuruma gibi Ã¶zelliklere de sahip. Genellikle koyun ve deve gibi hayvanlardan elde edildiÄŸi iÃ§in maliyeti Ã§ok yÃ¼ksek deÄŸildir. Tamamen doÄŸal olduÄŸu iÃ§in Ã§evre dostu kumaÅŸlarÄ±n arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

Â 3- Ä°pek: Mevcut kumaÅŸ tÃ¼rleri arasÄ±nda en parlak olanÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda dayanÄ±klÄ± bir yapÄ±ya sahip olan ipek, kravat ve fular gibi aksesuarlarÄ±n Ã¼retiminde de kullanÄ±lÄ±yor. DoÄŸal liflerden oluÅŸan yapÄ±sÄ± sayesinde en saÄŸlÄ±klÄ± kumaÅŸ tÃ¼rlerinden biri kabul edilir. DiÄŸer kumaÅŸlara gÃ¶re pahalÄ± olan ipek, ÅŸÄ±k ve zarif bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahiptir.Â











