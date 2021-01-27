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    HaberlerEğitim Haberleri Kuru Fasulye Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kurufasulye Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 00:39 |

    Kuru Fasulye Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kurufasulye Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Günlük hayatımızda sık sık kullandığımız kelimelerin nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü birçok kişi sık kullanıla kelimeleri farklı şekilde yorumlayarak yanlış yazımlar ortaya koyabilir. Kuru fasulye kelimesi en çok hata yapılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK verilerinde de bu kelimenin yanlış yazıldığı ve hakkında bilgi edinilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu sebeple kuru fasulye kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgileri derledik

    Kuru Fasulye Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Kurufasulye Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Kuru fasulye kelimesi mutfakta sık sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Fakat aynı zamanda yanlış kullanımı ile de dikkat çeken kelimelerin başında yer alıyor. Bu durum kuru fasulye nasıl yazılır sorusunu da akıllara getiriyor. Kuru fasulye en çok yazım hatası yapılan kelimelerin başında yer almasının yanı sıra aynı zamanda bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

    Kuru Fasulye Nasıl Yazılır?

    Kuru fasulyenin doğru yazımı kuru fasulye şeklindedir. Kimileri kurufasulye şeklinde yanlış bir yazım ortaya koyuyor. Fakat doğru yazım şekli kuru fasulye olarak netleşiyor.

    TDK'ya Göre Kuru Fasulye Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Kuru fasulye kelimesinin doğru yazılış şekli kuru fasulye şeklindedir. Kesinlikle bitişik yazımı doğru değildir.

    Kuru fasulye ve pilav ayrılmaz ikili gibi.

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