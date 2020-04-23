BİST98.1710,57EURO7,52-0,52USD6,94-0,59ALTIN386,950,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Kuruyemiş Nasıl Yazılır? Kuru Yemiş Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Kuruyemiş Kelimesinin Doğru Yazılışı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 17:50 |

    Kuruyemiş Nasıl Yazılır? Kuru Yemiş Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Kuruyemiş Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Ayrık mı yoksa birleşik mi yazılması gereken ve hata yapılan kelimelerden biri olarak kuruyemiş öne çıkıyor. Pek çok kişi bu kelimenin doğru yazımı noktasında internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, kuruyemiş nasıl yazılır? Kuru yemiş TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Kuruyemiş kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Kuruyemiş Nasıl Yazılır? Kuru Yemiş Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Kuruyemiş Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Kuruyemiş yazım noktasında en çok karıştırılan sözcüklerden biri olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazılışı ‘kuruyemiş’ biçimindedir. Yani Türkçe içerisinde tek başına veya cümle içerisinde birleşik olarak yazılır.

    Kuruyemiş TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘kuruyemiş’ olarak yani birleşik biçimde ele alınmaktadır.

    Kuruyemiş (Doğru)
    Kuru yemiş (Yanlış)

    Kuruyemiş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Kuruyemiş birçok farklı cümle ile örnek verilebilir.

    ‘’Her akşam çay ile beraber kuruyemiş tüketiriz.’’
    ‘’İstediğin kadar kuruyemiş yiyebilirsin.’’

    Kuruyemiş Nedir?

    Kuruyemiş ‘fındık, fıstık, leblebi, kuru üzüm ve benzeri yiyecekler’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla beraber birçok farklı yiyecek de yine bu türün içerisine katılabilir. Birleşik olarak kuruyemiş kelimesini ele alarak doğru yazımı üzerinden gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    70 Nerenin Plakası? Karaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    70 Nerenin Plakası? Karaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Sıradaki Haber