Kuruyemiş Nasıl Yazılır? Kuru Yemiş Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Kuruyemiş Kelimesinin Doğru Yazılışı

Kuruyemiş yazım noktasında en çok karıştırılan sözcüklerden biri olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazılışı ‘kuruyemiş’ biçimindedir. Yani Türkçe içerisinde tek başına veya cümle içerisinde birleşik olarak yazılır.



Kuruyemiş TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘kuruyemiş’ olarak yani birleşik biçimde ele alınmaktadır.



Kuruyemiş (Doğru)

Kuru yemiş (Yanlış)



Kuruyemiş Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Kuruyemiş birçok farklı cümle ile örnek verilebilir.



‘’Her akşam çay ile beraber kuruyemiş tüketiriz.’’

‘’İstediğin kadar kuruyemiş yiyebilirsin.’’



Kuruyemiş Nedir?



Kuruyemiş ‘fındık, fıstık, leblebi, kuru üzüm ve benzeri yiyecekler’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla beraber birçok farklı yiyecek de yine bu türün içerisine katılabilir. Birleşik olarak kuruyemiş kelimesini ele alarak doğru yazımı üzerinden gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.