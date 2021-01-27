Küsurat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Küsürat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Küsurat kelimesi sık sık yazım hatası yapılan kelimelerin yanı sıra aynı zamanda okunma şekli olarak da birçok kez hata yapılabiliyor. Bu yüzden yazım yanlışlarının bir an önce düzeltmesi önemli konular arasında tutuluyor. Doğru ve okunaklı metinler hazırlamak için kelimelerin doğru yazılışı son derece önemli olarak kabul ediliyor. Küsurat TDK verilerince hatalı yazımı yüksek kelimeler arasında olduğu için doğru yazımı hakkında en kısa süre içinde bilgi toplanması gerekiyor.



Küsurat Nasıl Yazılır?



Küsurat kelimesinin doğru yazılış şekli küsurat şeklindedir. Küsurat olarak yazıldığında yazım hatlı yapılıyor.



TDK'ya Göre Küsurat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya Göre küsurat kelimesinin doğru yazım şekli küsurat olarak vurgulanıyor. Yanlış yazım şekilleri arasında da küsurat şekli yer alıyor.



Hesap yaparken küsuratları atlama.