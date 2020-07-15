Kutup İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Kutup İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Kutup iklimi aynı zamanda kar iklimi olarak da bilinmektedir.



Kutup İklimi Nedir?



Kutup iklimi Dünya'da sürekli erimeyen karların olduğu, buzul dağların olduğu yerlerde görülen iklim tipine denilmektedir. Özellikle Antartika bölgesinde kutup ikliminin olduğu bilinmektedir. Kutup iklimi yoğun olarak kar olan yerlerde görülen iklim tipidir. Yıl boyunca hiçbir zaman erimeyen karların olduğu yerin iklim tipi kutup iklimidir. Kutup iklimi ayrıca soğuk çöl iklimi olarak da adlandırılmaktadır.



Kutup İklimi Nerelerde Görülür?



Kutup iklimi Dünya'nın karlı kaplı olan bölgelerinde görülür. Grönland adasının iç kısımlarında ve Antartika'nın tamamında kutup iklimi görülmektedir. Kutup iklimi Kuzey kutbu içerisinde yer alan bir iklim tipi olarak buralarda görülür. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde yer alan iklim tipi kutup iklimidir. Ayrıca burada dünyanın en düşük sıcaklığı ölçülmüştür.



Kutup İkliminin Özellikleri Nelerdir?



- Kutup ikliminde herhangi bir mevsim yoktur. Diğer iklim tiplerinde olduğu gibi, yaz, ilkbahar ve sonbahar gibi mevsimler kutup ikliminde yaşanmaz.

- Dünya'nın 70 derece enlemlerinden sonra gözlemlenir.

- Kutup ikliminde hava durumu her zaman aynıdır.

- Sıcaklık bütün yıl ve bütün mevsim 0 derecenin altında seyretmektedir.

- Belirli bir toprak ve belirli bir bitki örtüsü yoktur.

- Bu iklimde herhangi bir tarımcılık faaliyeti toprak donuk olduğundan dolayı yaşanmaz.

- Yüksek termik basınç alanı olduğundan dolayı yıllık yağış miktarı oldukça nadir ve düşüktür.

- Yıllık ortalama sıcaklık ise -30 derecenin altında seyretmektedir.

- Kutup ikliminde güneş ışınları sürekli eğik bir biçimde gelir.

- Dünya'nın ölçülmüş en düşük sıcaklıkları kutup ikliminde görülmektedir.

- Nem oranı kutup ikliminde düşük seviyelerde seyreder.

- Buharlaşma oranı kutup ikliminde neredeyse hiç yoktur.

- Kutup ikliminde yağmur çok nadir gözlemlenir. Yağan yağışlar genellikle kar şeklindedir.

- Yıllık yağış miktarı çöl iklimi ile benzerlik gösterir. Kutup iklimine düşen yıllık yağış miktarı 200m'den azdır.

- Bitki örtüsü yoktur. Dünya'da bitki örtüsü olmayan tek iklim türü kutup iklimidir.

- Yaşam elverişli olmadığından dolayı bu bölgelerde nüfus seyrektir.