Kuzey Amerika Kıtası Ülkeleri Hangileridir? Başkent İsimleri İle Birlikte Kuzey Amerika Ülkeleri

Yüz ölçümü açısından Kuzey Amerika kıtası Asya ve Afrika’dan sonra 3. kıta olarak öne çıkmaktadır. Nüfus yoğunluğu bakımından ele alındığında ise dünyanın 4. kıtası olarak bilinmektedir. Haritadan bakıldığı zaman ise Güney Amerika'nın hemen üst kısmında dip dibe olan kıta şeklinde görünür.



Kuzey Amerika Kıtası Ülkeleri Hangileridir?



Kuzey Amerika Kıtasında oldukça fazla sayıda ülke bulunmaktadır. Özellikle şüphesiz bu ülkelerin en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda dünya açısından önemli pek çok farklı ülkenin de yer aldığını söylemek mümkün. Deniz turizmi açısından da önemli olan bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, deniz kıyısına bağlantısı bulunmakta ve güçlü bir turizm olanağı sağlamaktadır.



- Amerika Birleşik Devletleri,

- Antigua ve barbuda,

- Bahamalar,

- Barbados,

- Belize,

- Dominik Cumhuriyeti,

- El Salvador,

- Granada,

- Guatemala,

- Haiti,

- Honduras,

- Jamaika,

- Kanada,

- Kosta Rika,

- Küba,

- Meksika,

- Nikaragua,

- Panama,

- Saint Lucia,

- Trinidad ve Tobago,



Görüldüğü üzere Kuzey Amerika'da oldukça fazla sayıda ülkede bulunmaktadır. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok farklı ülke, dünya çapında önemli bir yere sahiptir. Hem ekonomik açıdan hem de turizm noktasında çok önemli ülkeler olduğunu dile getirmek mümkün.



Başkent İsimleri ile Birlikte Kuzey Amerika Ülkeleri



Kuzey Amerika Kıtası ülkeleri aynı zamanda başkentleri ile çok fazla bilinen ülkelerdir. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri pek çok farklı şehri açısından büyük öneme sahip olsa bile, diğer ülkeler başkentleri üzerinden bilinmektedir. Hatta her sene turistik açıdan oldukça yoğun ziyaretçi çektiğini söylemek mümkündür.



- Amerika Birleşik Devletleri, Washington,

- Antigua ve barbuda, Saint John’s

- Bahamalar, Nassau,

- Barbados, Bridgetown,

- Belize, Belmopan,

- Dominik Cumhuriyeti, Santo Domingo,

- El Salvador, San Salvador,

- Granada, Saint Georges,

- Guatemala, guatemala,

- Haiti, Port Au Prince,

- Honduras, Tegucigalpa,

- Jamaika, Kingston,

- Kanada, Ottawa,

- Kosta Rika, San Jose,

- Küba, Havana

- Meksika, Mexico,

- Nikaragua, Managua,

- Panama, Panama,

- Saint Lucia, Castries,

- Trinidad ve Tobago, Port of Spain,



Kuzey Amerika kıtaları ve ülkeleri ve başkentlerine ziyaret gerçekleştirmek isteniyor ise, bunun için Hava Yolları'nı ya da deniz yollarını kullanmak mümkündür. Ancak bu ülkeler Türkiye'ye çok uzak olduğu için özellikle havayolları doğru tercihtir.