Lavabo Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Lavobo Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

İtalyanca, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere dilimize Avrupa dillerinden girmiş olan birçok kelime bulunmaktadır. İtalyanca kökenli bir kelime olan Lavabo da bu kelimelerden biridir. Bu sözcük İtalyancada ''lavâbo'' şeklinde yazılır.



TDK'ya Göre Lavabo Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Lavoba - Yanlış

Lavobo - Yanlış

Lavaba - Yanlış



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Lavabo



Lavabo Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Beş dakika lavobaya gireyim, sonra yola birlikte çıkarız. (Yanlış kullanım)

2- Annem mutfağı temizlerken ben de lavobo ve aynayı sildim. (Yanlış kullanım)

3- Lavabodaki kırmızı tarak sana mı ait? (Doğru)

