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    HaberlerEğitim Haberleri Lavabo Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Lavobo Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 00:36 |

    Lavabo Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Lavobo Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Lavabo kelimesinin sözlük anlamı küçük küvettir. Günümüzde tuvalet kelimesinin yerine de kullanılır. Lavabo genellikle banyo, tuvalet ve mutfaklarda el, yüz ve bulaşık yıkamak için kullanılır. Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olan lavabo sözcüğünün yanlış yazılması hatalı bir şekilde telaffuz edilmesine neden oluyor. TDK'ya göre lavabo nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için birçok örnek cümle ile birlikte derledik.

    Lavabo Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Lavobo Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    İtalyanca, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere dilimize Avrupa dillerinden girmiş olan birçok kelime bulunmaktadır. İtalyanca kökenli bir kelime olan Lavabo da bu kelimelerden biridir. Bu sözcük İtalyancada ''lavâbo'' şeklinde yazılır.

    TDK'ya Göre Lavabo Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Lavoba - Yanlış
    Lavobo - Yanlış
    Lavaba - Yanlış

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Lavabo

    Lavabo Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Beş dakika lavobaya gireyim, sonra yola birlikte çıkarız. (Yanlış kullanım)
    2- Annem mutfağı temizlerken ben de lavobo ve aynayı sildim. (Yanlış kullanım)
    3- Lavabodaki kırmızı tarak sana mı ait? (Doğru)

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