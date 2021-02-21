Leya İsminin Anlamı Nedir? Leya Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni İspanyolca olan Leya ismi, özellikle okunuşu üzerinden sevilen ve tercih edilen bir isim haline geldi. Kız çocukları adına harika bir isim olması ile beraber, anlamı üzerinden de değer gören bir isimdir.



Leya Ne Demek?



Leya üç farklı anlamı üzerinden ele alınan ve kız çocukları için tercih edilen güzel isimler içerisinde yer alır.



- Bağlılık

- Bağlılığı ve dostluğu içten olan

- Sadık



Böylesi güzel ve aynı zamanda güvenilir anlamları ile beraber, tercih edilecek etkili isimler içerisinde yer alır. Oldukça güzel ve dikkat çeken, aynı zamanda sevimli bir okunuş sunması öncelikle ilgi görmesine etken alıyor. Bununla beraber sunduğu anlam ile beraber kız çocuklar için güzel bir karşılık teşkil etmektedir.



Leya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok anne ve babanın Merak ettiği ve internetten araştırdığı bu isim için, Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Leya ismi Kur'an'da yer almaz. Hem anlamı hem de okunuşu ile beraber sevilen bu güzel adı, kız çocuğu için isim olarak değerlendirebilirsiniz. Genelde tek başına kullanılması daha güzel bir etki yaratmaktadır.