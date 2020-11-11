LGS, 6 Haziran’da

Sınavda her alan için 8. sınıfın derslerinden, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.Son dakika bir değişiklik olmazsa sınavda, Sözel Alan‘da Türkçe’de 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’te 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 10, Yabancı Dil’de 10 olmak üzere 50 soru yöneltilecek. Sayısal Alan’da ise Matematik’ten 20, Fen Bilimleri’nden 20 olmak üzere 40 soru yer alacak. Geçen yıl, 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı LGS’ye bu yıl da 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.