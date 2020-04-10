LGS sınav giriş belgesi e-Okul üzerinden nasıl sorgulanır? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

LGS sınav giriş belgesi e-Okul üzerinden nasıl sorgulanır sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlıklarınca yapılan başvuruların ardından bugün öğrenci velilerine giden mesajda LGS sınav giriş belgelerinin e-Okul üzerinden sorgulanabileceğine ilişkin mesaj gönderildi. Peki e-Okul üzerinden LGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

MEB, LGS kapsamında sınava girecek öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi

Bakanlık tarafından gönderilen mesajda, sınav bilgilerinin "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edilebileceği belirtildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi.

Bakanlık, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz." bilgisi verildi.

E-OKUL ÜZERİNDEN LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

LGS sınav giriş belgesi e-Okul üzerinden öğrenciler https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı bilgisi ve şifre girdikten sonra sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek

Öğrenci velileri ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci okul numarası ile sorgulama yapabilecek.