Lida İsminin Anlamı Nedir? Lida Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kız çocukları için uygun olan isimlerden birisi Lida, dilimize Yunancadan geçmiş bulunmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi kullanan hiç kimse bulunmadığı için bebekleri için farklı isim alternatifleri arayanlar için iyi bir seçenek olmaktadır.



Lida İsminin Anlamı Nedir?



Dilimize Yunancadan geçmiş olan Lida isminin anlamı insanların sevdiği kişi olmaktadır. Diğer bir yandan bu ismin Çekçede ki karşılığı ise Lidya olmaktadır. Son zamanlarda bu isimde dilimizde kullanılmaktadır.



Lida İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Lida ismi Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan bu ismin anlamı olumsuz veya insanların onuruna yakışan bir kelime olduğu için de kız bebeklerine verilebilecek bir isim olmaktadır.



Lida İsmini Taşıyan Kişilerin Ortak Özellikleri



Aynı ismi taşıyan insanlar bazı ortak özellikleri taşımaktadır. Bu özellikler ise;

Arkadaş canlısı olan,

Her zaman yeni hedefler peşinde koşan,

Çekincesiz,

Duygularını bastıran,

Yıkıcı olan,

Kuşkucu,

Sempatik,

Maceracı,

Sporcu,

Neşeli olmaktadır.