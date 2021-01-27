Liseli yazılımcı, başarıdan başarıya koşuyor

Bugüne kadar 126 ülkeden, 5 bin 800 öğrencinin katıldığı programa seçilen gençler, 5G’den yapay zekâya teknolojiyle ilgili eğitimler alıyor. Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Özdemir, “Programda ICT sınavı yapılıyor ve başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriliyor. Bana katkısı 5G, AI ve ICT teknolojisini öğrenmek oldu. Normalde üniversite öğrencilerinin seçildiği programda 16 yaşında en genç katılımcı olmamı içimdeki azme borçluyum” dedi.

‘Rakibim Elon Musk’

Kodlamayla 9 yaşında tanışıp 10 yaşında ilk oyununu çıkaran Özdemir’in çalışmaları büyük şirketlerin de ilgisini çekti. 2019’da Kanal D’de yayınlanan Abbas Güçlü ile Büyük Oyun programına da katılan Özdemir, burada gösterdiği başarıdan dolayı Doğa Koleji’nden burs aldı. Şu anda Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfta olan Özdemir, şimdiden üniversitelerden de burs almaya hak kazandı.

Eğitimiyle çalışmalarını bir arada yürüten Özdemir, “Geçen yıl yaptığım oyun projesi Play With Me, 1 milyon kez indirildi. BFF Girls ise 100 bin indirmeyi geçti. Şu an Google Play’de 6 tane güncel oyunum var” ifadelerini kullandı.

En büyük idolü olarak Elon Musk’ı gösteren Özgür Özdemir, “Fakat en büyük rakibim de Elon Musk. Yeni yaptığım projelerle uzay araştırmacılığına yöneldim. İleride uzay araştırmacılığında Türkiye’yi 1 numara yapmayı hedefliyorum” dedi. Özdemir, “Yaptığım İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bu yıl düzenlenen TeknoFest’e katılmayı hedefliyorum. İnanıyorum ki yaptığım İHA orada en iyi sonuç alacak. Ayrıca bu yıl 3 oyun çıkaracağım ve bunların 1 milyon indirmeyi geçeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.