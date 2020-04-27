Lojistik Ne Demek? Tdk'ya Göre Lojistik Dairesi Ve Lojistik Hizmet Ne Demektir?

Özellikle stratejik konumu açısından lojistik kelimesi ülkeler için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu doğrultuda askeri pek çok farklı malzemenin tedavi ile beraber özel sektör ve kamu kuruluşları noktasında da işlemlerin yapılabilmesini etkin bir ağ olarak değerlendirmek mümkün.



Lojistik Ne Demek?



Genel anlamı itibariyle lojistik Türk Dil Kurumu'na göre, ‘bir ürünün ilk üreticiden son üreticiye kadar depolama, nakliye, ambalajlama ve gümrük ile beraber depolama gibi pek çok süreci ifade eden bir tanımdır. Bu durum hem özel sektör ya da kamu kuruluşları için hem de askeri tedarik noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



TDK'ya Göre Lojistik Dairesi ve Lojistik Hizmet Ne Demektir?



TDK’ya göre askerlikte lojistik hizmetlerinin görüldüğü bölüm lojistik dairesi olarak bilinmektedir. Bu bölüm içerisinden askeri olarak tüm gerekli tedarik unsurlar etkin planlama doğrultusunda ele alınarak yapılır. Bu doğrultuda aynı şekilde nakliye, depolama, gümrük ve ambalajlama işlemleri ele alınır.



Diğer taraftan lojistik hizmet ise Türk Dil Kurumu açısından, herhangi bir kurum veya kuruluş adına depolama, nakliye ve diğer tüm unsurların profesyonel bir anlayışla ele alınmasıdır. Lojistik hizmet günümüzde profesyonel firmalar bünyesinde pek çok kuruluş için sağlanıyor.