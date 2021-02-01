Lucifer Ne Demek? Lucifer Kelimesinin Türkçe Anlamı

İngilizce kökenli olması ile beraber aynı zamanda birçok farklı köken üzerinden lucifer sözcüğü gelmektedir. Aynı zamanda dini anlamda da inanç konusunda anlamı öne çıkması ile daha fazla popüler hale gelmiş durumda. Farklı anlamları ile beraber lucifer ne demek en merak edilen sözcükler arasında.

Lucifer Ne Demek?

Son dönemlerde en çok merak edilen kelimeler arasında lucifer geliyor. Bu bağlamda farklı anlamları ile beraber hem gündelik yaşamda kullanılan hem de dini açıdan önemi olan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün.

- Sabah Yıldızı

- Venüs

- Şeytan

- Sürtünme ile tutuşan eski tür bir kibrit

- Venüs

Bu şekilde birbirinden değişik anlamları ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılan bir kelimedir.

Lucifer Kelimesinin Türkçe Anlamı

Türkçe anlamı üzerinden ele alındığı vakit lucifer kelime anlamı değişik seçenekler üzerinden ele alınır. Ancak özellikle şeytan tasviri ile beraber daha fazla bilindiğini söylemek mümkün. Bu bağlamda cehenneme yöneticisi cehennemi yöneten şeklinde ifade edilebilir. Aynı zamanda Venüs ile beraber sabahyıldızı anlamlarına da geldiğini söylemek mümkün. Amaca bağlı olarak kullanılacak yere göre bu ifadeler üzerinden ele alınabilir. Özellikle şeytan anlamı ile öne çıkan kelime üzerinden son dönemlerde merak ediyor.