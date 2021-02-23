Lys Nedir? Lys Sınavına Kimler Girebilir?

LYS, üniversite sınavlarından bir tanesidir. Bu sınav sonucu öğrenciler belirli bir puan kazanır. Eğer sizde üniversiteye giriş yapmak istiyorsanız mutlaka bu konu hakkında bilgi edinmeniz gerekir.



LYS Nedir?



LYS, aslında bir sınav adının kısaltılmış terim halidir. LYS'nin açılımı Lisans Yerleştirme Sınavıdır. Yani lisans bölümlerine geçiş için mutlaka bu sınava girmek gerekmektedir. Lisans ise üniversitedeki 4 yıllık bölümlerdir. Bu sınav aslında eski yükseköğretim geçiş sınavının adıdır. Bu sınav adı ÖSYM tarafından belirlenir. LYS sınavı ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçerli olan bir sınavdır.



Sınav 5 ayrı oturum olarak gerçekleşir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

- LYS1 matematik ve geometri

- LYS2 fizik, kimya ve biyoloji

- LYS3 edebiyat ve coğrafya

- LYS4 tarih, coğrafya ve felsefe grubu

- LYS5 Almanca, Fransızca ve İngilizce



LYS Sınavına Kimler Girebilir?



LYS sınavı aslında genelde öğrenciler için gibi bilinse de üniversiteye geçiş yapmak isteyen lise mezunu herkes bu sınava girebilir. Ancak bu sınava girmeye hak kazanabilmek için öncelikle ilk sınav olan YGS yani yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alınarak ikinci sınav olan LYS sınavına girme hakkı kazanmak gerekmektedir. Kısaca özetleyecek olursak LYS sınavına girmek için öncelikle lise mezunu olmak gerekir. İkinci şart ise YGS sınavından geçerli puan almak. Bu iki şartı yerine getiren herkes LYS sınavına girebilir.